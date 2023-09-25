Махоумс набрал 25 тысяч пасовых ярдов за карьеру быстрее всех в истории

Теги НФЛ Канзас-Сити Патрик Махоумс Американский футбол

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс установил историческое достижение.

В матче с «Чикаго Беарс» Махоумс преодолел отметку в 25 тысяч пасовых ярдов за карьеру. Для этого ему потребовалось сыграть 83 матча.

Раньше рекордсменом по этому показателю был квотербек Мэттью Стэффорд, он набрал 25 тысяч пасовых ярдов за 90 матчей.

Махоумс не доиграл матч с «Чикаго» до конца из-за крупной разницы в счете. Он завершил матч с показателями в 272 ярда и 3 тачдауна.

Махоумс — двукратный чемпион Супербоула и двукратный MVP.

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