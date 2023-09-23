«Сан-Франциско» продлил контракты с главным тренером и генменеджером

Главный тренер «Сан-Франциско Фотинайнерс» Кайл Шенахен, а также генеральный менеджер Джон Линч продлили контракты с клубом.

Условия сделки не разглашаются. Предыдущее соглашение у Шенахена истекало в 2025 году, у Линча — в 2024-м.

Оба специалиста присоединились к «Сан-Франциско» в 2017 году. За последние 4 сезона команда доходила до Супербоула, еще дважды участвовала в финале конференции, одержала 45 побед в регулярных сезонах (4-й в лиге показатель за этот период) и 6 побед в плей-офф (2-й показатель).

После победы над «Нью-Йорк Джайентс» в ночь на пятницу «Сан-Франциско» в нынешнем регулярном сезоне идет с результатом 3–0.