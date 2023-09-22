Стартовым квотербеком «Индианаполиса» в воскресенье будет Гарднер Миншью

Квотербек-новичок «Индианаполис Колтс» Энтони Ричардсон не примет участия в игре 3-го тура против «Балтимор Рейвенс».

Ричардсон не успел пройти протокол сотрясения мозга, полученного в предыдущей игре.

В стартовом составе выйдет дублер Гарднер Миншью. Он эпизодически подменял Ричардсона и в двух предыдущих матчах.

Ранее стало известно, что в 3-м туре из-за травмы не сыграет и другой квотербек-новичок — выбранный под первым номером Брайс Янг.

Матч «Балтимор» — «Индианаполис» начнется в воскресенье в 20:00 мск.