Тропический циклон может повлиять на три матча 3-го тура регулярного сезона НФЛ

Теги Нью-Ингленд НФЛ Вашингтон Баффало Нью-Йорк Джетс Балтимор Индианаполис Американский футбол

К восточному побережью США приближается циклон, который может к выходным перерасти в тропический шторм.

Соответствующие предупреждения появились в нескольких штатах — от Южной Каролины до Мэриленда.

В зоне действия тропического шторма могут оказаться три матча 3-го тура регулярного сезона НФЛ: «Вашингтон» — «Баффало» (Лэндовер, Мэриленд), «Балтимор» — «Индианаполис» (Балтимор, Мэриленд) и «Нью-Йорк Джетс» — «Нью-Ингленд» (Ист-Рутерфорд, Нью-Джерси).

В Нью-Йорке и Балтиморе, по прогнозам синоптиков, выпадет до 50–75 мм осадков.

Все указанные матчи должны пройти в воскресенье и начаться в 20:00 мск.

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