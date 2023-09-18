Том Брэди еще не стал совладельцем «Рейдерс» и теоретически может возобновить игровую карьеру

Теги НФЛ Лас-Вегас Том Брэди Американский футбол

В межсезонье стало известно о том, что завершивший карьеру квотербек Том Брэди намерен приобрести долю в клубе «Лас-Вегас Рейдерс».

Это обстоятельство осложнило бы Брэди возвращение на футбольное поле, так как потребовало бы одобрения от владельцев остальных команд.

Как сообщает инсайдер Иэн Рапопорт, сделка с «Рейдерс» до сих пор не завершена. Самое раннее, когда Брэди может официально стать миноритарным владельцем футбольного клуба — в октябре.

Пока Брэди не стал миноритарным владельцем «Лас-Вегаса», он может возобновить карьеру и подписать контракт с любым клубом в статусе свободного агента.

Ранее «Джетс» заявили, что не рассматривают кандидатуру Брэди в качестве потенциальной замены травмированного Аарона Роджерса.

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