Джош Джейкобс установил антирекорд НФЛ, завершив матч с отрицательным показателем ярдов на выносе

Теги НФЛ Лас-Вегас Джош Джейкобс Американский футбол

Раннинбек «Лас-Вегас Рейдерс» Джош Джейкобс по итогам матча с «Баффало Биллс» во втором туре набрал –2 ярда за 9 попыток выноса.

В прошлом году Джейкобс стал лучшим в лиге по выносным ярдам. Таким образом, он стал первым с 1970 года действующим чемпионом по выносным ярдам, завершившим матч с отрицательным значением по ярдам на выносе.

В том же матче Джейкобс набрал 51 ярд на приеме мяча.

Бегущий пропустил большую часть тренировочного лагеря и предсезонки «Рейдерс» из-за разногласий по контракту и присоединился к команде только 26 августа.

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