Четыре игрока стартового состава «Балтимора» не смогут сыграть в воскресенье

Теги НФЛ Балтимор Цинциннати травмы Американский футбол

«Балтимор Рейвенс» столкнулись с серьезными потерями перед дивизионным матчем с «Цинциннати Бенгалс».

Из-за травм в игре не примут участия тэкл нападения Ронни Стэнли, центр Тайлер Линдербаум, корнербек Марлон Хамфри и сейфти Маркус Уильямс.

Ранее ахилл порвал раннинбек Джей Кей Доббинс. Суммарно 5 этих игроков занимают 21.4% в платежной ведомости клуба.

Матч «Цинциннати» (0–1) — «Балтимор» (1–0) состоится завтра. Начало игры в 20:00 мск.

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