Раннинбек «Балтимора» Джей Кей Доббинс порвал ахилл

Теги НФЛ Балтимор травмы Джей Кей Доббинс Американский футбол

Бегущий «Балтимор Рейвенс» Джей Кей Доббинс выбыл с травмой ахилла до конца сезона.

Футболист получил травму за пять минут до перерыва в матче с «Хьюстон Тексанс» после захвата со стороны сейфти Эм Джея Стюарта.

После травмы Доббинса выносные вкладки будут делить Гас Эдвардс и Джастис Хилл. В тренировочном составе команды есть Мелвин Гордон.

У 24-летнего Доббинса последний год по контракту новичка, он заработает $1.4 млн за сезон.

Помимо раннинбека травмы по ходу первого матча сезона получили и другие игроки «Балтимора»: сейфти Маркус Уильямс, левый тэкл Ронни Стэнли и центр Тайлер Линдербаум.

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