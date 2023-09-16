В НФЛ сыграет футболист, пропустивший весь дебютный сезон из-за лейкемии

Теги НФЛ Хьюстон травмы Джон Метчи Американский футбол

Ресивер «Хьюстон Тексанс» Джон Метчи восстановился после травмы задней поверхности бедра и сможет принять участие в завтрашнем матче против «Индианаполис Колтс».

Для Метчи игра станет дебютной в профессиональной карьере, хотя «Хьюстон» выбрал его во втором раунде драфта–2022.

Во время прохождения медосмотра в клубе ресиверу поставили диагноз — острый промиелоцитарный лейкоз.

Бывший игрок университета Алабамы присоединится к другим ресиверам «Тексанс» Нико Коллинсу, Роберту Вудсу и новичку Тэнку Деллу.

«Тексанс» (0–1) сыграют с «Колтс» (1–0) в воскресенье. Начало матча — в 20:00 мск.

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