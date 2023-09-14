Аарон Роджерс — о травме: «Ночь темнее всего перед рассветом»

Теги НФЛ Нью-Йорк Джетс травмы Аарон Роджерс Американский футбол

Квотербек «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс, выбывший на весь сезон из-за травмы, полученной в первой игре сезона, написал пост в соцсетях.

«Спасибо каждому, кто позвонил, написал, передал привет через друзей и так далее. Для меня это многое значит. Мое сердце совершенно разбито, меня переполняют эмоции, но я очень тронут вашей поддержкой и заботой. Пожалуйста, думайте обо мне и молитесь — сегодня начинается процесс восстановления.

Ночь темнее всего перед рассветом. Я вновь восстану. Горжусь своими пацанами, 1–0», — написал Роджерс.

Роджерс получил разрыв ахилла на четвертом розыгрыше игры против «Баффало Биллс» в ночь на вторник.

В это межсезонье квотербек был обменян из «Грин-Бэй Пэкерс» в «Джетс» после 18-летней карьеры в Висконсине.

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2 комментария

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thedsag
жалко. теперь ГБ получит пик второго раунда вместо первого следующего драфта, если я правильно все помню
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tagoff@net.ru
Ох, с трудом верится, что он вернется... и уж совсем не верится, что вернется топом. Но понять его желание не трудно, после такого хайпа в межсезонье получить такой итог...
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