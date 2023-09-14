Аарон Роджерс — о травме: «Ночь темнее всего перед рассветом»
Квотербек «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс, выбывший на весь сезон из-за травмы, полученной в первой игре сезона, написал пост в соцсетях.
«Спасибо каждому, кто позвонил, написал, передал привет через друзей и так далее. Для меня это многое значит. Мое сердце совершенно разбито, меня переполняют эмоции, но я очень тронут вашей поддержкой и заботой. Пожалуйста, думайте обо мне и молитесь — сегодня начинается процесс восстановления.
Ночь темнее всего перед рассветом. Я вновь восстану. Горжусь своими пацанами, 1–0», — написал Роджерс.
Роджерс получил разрыв ахилла на четвертом розыгрыше игры против «Баффало Биллс» в ночь на вторник.
В это межсезонье квотербек был обменян из «Грин-Бэй Пэкерс» в «Джетс» после 18-летней карьеры в Висконсине.
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