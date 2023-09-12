Защитник «Сан-Франциско» Ник Боса: «Парди сегодня заткнул хейтеров»

Теги НФЛ Сан-Франциско Ник Боза Брок Перди Американский футбол

Ди-энд «Сан-Франциско Фотинайнерс» и обладатель титула лучшего защитника в прошлом сезоне Ник Боса прокомментировал возвращение квотербека Брока Парди на поле.

«Парди сегодня заткнул хейтеров. Когда парень возвращается после травмы, люди не ждут, что он совершит скачок в игре на второй сезон. Я очень рад за него. Мы знали, что он именно такой», — сказал Боса.

Парди порвал связки локтя в финале конференции в январе, после чего лег на операцию.

В первой игре нынешнего сезона квотербек реализовал 19 из 29 передач на 220 ярдов с двумя тачдаунами и пасовым рейтингом 111.3.

Парди стал первым квотербеком в истории НФЛ, выигравшим первые 6 матчей в регулярном сезоне и при этом набравшим минимум 2 тачдауна.

Квотербек был выбран под последним номером на драфте 2022 года.

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