Ник Боса стал самым высокооплачиваемым защитником в истории НФЛ

Теги НФЛ Сан-Франциско контракты Ник Боза Американский футбол

Ди-энд «Сан-Франциско Фотинайнерс» Ник Боса подписал с клубом новый 5-летний контракт на $170 млн.

Со средней зарплатой $34 млн в год Боса становится самым высокооплачиваемым защитником в лиге.

Боса пропускал тренировочный лагерь и предсезонные матчи из-за переговоров по долгосрочному контракту. Теперь он вернется в расположение команды.

«Сан-Франциско» начнет регулярный сезон выездным матчем против «Питтсбург Стилерс» в воскресенье. Начало матча — в 20:00 мск.

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