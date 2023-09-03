В «Сан-Франциско» признали выбор Трея Лэнса на драфте ошибкой

Главный тренер «Сан-Франциско Фотинайнерс» Майк Шенахен согласился, что подъем на драфте 2021 года за квотербеком Треем Лэнсом был ошибкой.

Перед церемонией драфта в 2021 году «Фотинайнерс» отдали «Майами Долфинс» три выбора в первом раунде (2021, 2022 и 2023), а также выбор в третьем раунде драфта–2022. Поднявшись на третью позицию, клуб выбрал Трея Лэнса.

«Когда поднимаешься за игроком, а с ним не получается, то это, конечно, ошибка. Но нам нравились принятые на тот момент решения, мы знали, в каком направлении хотим развиваться в последующие два года. Тогда мы понимали, что нам нужно было подняться и выбрать квотербека», — сказал Шенахен.

В дебютном сезоне Лэнс был дублером Джимми Гаропполо и провел в стартовом составе два матча. В прошлом году Лэнс был объявлен стартовым квотербеком, но из-за травмы принял участие лишь в двух матчах.

На прошлой неделе квотербек был обменян в «Даллас» за выбор в 4-м раунде драфта.