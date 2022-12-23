НФЛ. 16-я неделя. «Джэксонвилл» обыграл «Джетс», «Атланта» встретится с «Балтимором» и другие матчи

С 23 по 27 декабря пройдут матчи 16-й недели сезона НФЛ. «Джэксонвилл» обыграл «Джетс», «Атланта» встретится с «Балтимором».

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

16-я неделя

23 декабря

Всего ярдов набрано: 365— 227. Пас: 218 — 161, вынос: 147 — 66.

Пас: ( ) — 20/31, 229 ярдов, 0 тачдаунов, 0 перехватов;

Зак Уилсон (Джетс) — 9/18, 92 ярдов, 0 тачдаунов, 1 перехват;

Крис Стривелер (Джетс) – 10/15, 90 ярдов, 0 тачдаунов, 0 перехватов.

24 декабря

– – 21.00

– – 21.00

– – 21.00

– – 21.00

– – 21.00

– – 21.00

– – 21.00

– – 21.00

25 декабря

– – 0.05

– – 0.25

– – 4.15

– – 21.00

26 декабря

– – 0.30

– – 4.20

27 декабря

– – 4.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023