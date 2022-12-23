НФЛ. 16-я неделя. «Джэксонвилл» обыграл «Джетс», «Атланта» встретится с «Балтимором» и другие матчи

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С 23 по 27 декабря пройдут матчи 16-й недели сезона НФЛ. «Джэксонвилл» обыграл «Джетс», «Атланта» встретится с «Балтимором».

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16-я неделя

23 декабря

ДжэксонвиллНью-Йорк Джетс – 19:3 (3:3, 10:0, 3:0, 3:0)

 

Всего ярдов набрано: 365— 227. Пас: 218 — 161, вынос: 147 — 66. 

Пас: Тревор Лоуренс (Джэксонвилл) — 20/31, 229 ярдов, 0 тачдаунов, 0 перехватов;  

Зак Уилсон (Джетс) — 9/18, 92 ярдов, 0 тачдаунов, 1 перехват;

Крис Стривелер (Джетс) – 10/15, 90 ярдов, 0 тачдаунов, 0 перехватов.

24 декабря

АтлантаБалтимор – 21.00

 

ДетройтКаролина – 21.00

 

БаффалоЧикаго – 21.00

 

Нью-ОрлеанКливленд – 21.00

 

СиэтлКанзас-Сити – 21.00

 

Нью-Йорк ДжайентсМиннесота – 21.00

 

ЦинциннатиНью-Ингленд – 21.00

 

ХьюстонТеннесси – 21.00

 

25 декабря

ВашингтонСан-Франциско – 0.05

 

ФиладельфияДаллас – 0.25

 

Лас-ВегасПиттсбург – 4.15

 

Грин-БэйМайами – 21.00

 

26 декабря

ДенверЛос-Анджелес Рэмс – 0.30

 

Тампа-БэйАризона – 4.20

 

27 декабря

Лос-Анджелес ЧарджерсИндианаполис – 4.15

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023

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