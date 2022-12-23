НФЛ. 16-я неделя. «Джэксонвилл» обыграл «Джетс», «Атланта» встретится с «Балтимором» и другие матчи
С 23 по 27 декабря пройдут матчи 16-й недели сезона НФЛ. «Джэксонвилл» обыграл «Джетс», «Атланта» встретится с «Балтимором».
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16-я неделя
23 декабря
Джэксонвилл – Нью-Йорк Джетс – 19:3 (3:3, 10:0, 3:0, 3:0)
Всего ярдов набрано: 365— 227. Пас: 218 — 161, вынос: 147 — 66.
Пас: Тревор Лоуренс (Джэксонвилл) — 20/31, 229 ярдов, 0 тачдаунов, 0 перехватов;
Зак Уилсон (Джетс) — 9/18, 92 ярдов, 0 тачдаунов, 1 перехват;
Крис Стривелер (Джетс) – 10/15, 90 ярдов, 0 тачдаунов, 0 перехватов.
24 декабря
Атланта – Балтимор – 21.00
Детройт – Каролина – 21.00
Баффало – Чикаго – 21.00
Нью-Орлеан – Кливленд – 21.00
Сиэтл – Канзас-Сити – 21.00
Нью-Йорк Джайентс – Миннесота – 21.00
Цинциннати – Нью-Ингленд – 21.00
Хьюстон – Теннесси – 21.00
25 декабря
Вашингтон – Сан-Франциско – 0.05
Филадельфия – Даллас – 0.25
Лас-Вегас – Питтсбург – 4.15
Грин-Бэй – Майами – 21.00
26 декабря
Денвер – Лос-Анджелес Рэмс – 0.30
Тампа-Бэй – Аризона – 4.20
27 декабря
Лос-Анджелес Чарджерс – Индианаполис – 4.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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