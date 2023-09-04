Генменеджер «Лайонс»: «Мы не боимся больших ожиданий»

Генеральный менеджер «Детройт Лайонс» Брэд Холмс прокомментировал статус команды как фаворитов на победу в дивизионе у букмекеров.

«Последние пару лет мы глотали горькие пилюли. Наш тренерский штаб работал на Сениор Боуле, нам пришлось участвовать в шоу Hard Knocks. Мы через все это прошли.

Мы не боимся ожиданий. Мы их заслужили», — отметил Холмс.

«Лайонс» не выигрывали дивизион с 1993 года. В прошлом году команда закончила сезон с положительным балансом побед и поражений, чего не случалось с 2017 года.

В первом матче «Детройту» предстоит встретиться с действующими чемпионами «Канзас-Сити Чифс». Игра пройдет в ночь с четверга на пятницу, начало — в 3:20 мск.