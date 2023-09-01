Ти Джей Хокенсон стал самым высокооплачиваемым тайт-эндом НФЛ

Тайт-энд «Миннесота Вайкингс» Ти Джей Хокенсон подписал новый 4-летний контракт с клубом, по которому может заработать до $68.5 млн.

Это соглашение стало рекордным для позиции тайт-энда по средней сумме заработка в год ($17.2 млн) и сумме гаранированных выплат ($42.3 млн).

Хокенсон был обменян в «Миннесоту» из «Детройт Лайонс» по ходу прошлого сезона. У него оставался последний год по контракту новичка.

За 10 матчей в «Миннесоте» 26-летний Хокенсон поймал 60 передач на 519 ярдов с 3 тачдаунами.