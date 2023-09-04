Махоумс прокомментировал забастовку защитника «Чифс»

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс высказался на тему отсутствия на тренировках защитника Криса Джонса, который требует от клуба долгосрочный контракт.

«Сейчас мы уже готовимся к игре с теми парнями, которые присутствуют на базе. Все остальное пусть решает руководство. «Детройт Лайонс» зададут нам сложную задачку», — сказал Махоумс.

В ночь с четверга на пятницу «Чифс» сыграют с «Лайонс», начало матча — в 3:20 мск.

«Чифс» — действующие чемпионы Супербоула. Крис Джонс по итогам прошлого сезона попал в первую символическую сборную.