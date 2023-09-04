Махоумс прокомментировал забастовку защитника «Чифс»

Теги НФЛ Канзас-Сити Детройт Патрик Махоумс Крис Джонс 1994 Американский футбол

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс высказался на тему отсутствия на тренировках защитника Криса Джонса, который требует от клуба долгосрочный контракт.

«Сейчас мы уже готовимся к игре с теми парнями, которые присутствуют на базе. Все остальное пусть решает руководство. «Детройт Лайонс» зададут нам сложную задачку», — сказал Махоумс.

В ночь с четверга на пятницу «Чифс» сыграют с «Лайонс», начало матча — в 3:20 мск.

«Чифс» — действующие чемпионы Супербоула. Крис Джонс по итогам прошлого сезона попал в первую символическую сборную.

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1 комментарий

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Вадим flanec
Я думаю и без него Чифс заберут игру.
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