«Хэмлин спросил: «Кто выиграл матч?» Мы ответили: «Ты. Это была победа в матче жизни». Врач об игроке НФЛ, перенесшем остановку сердца
Врач Тим Приттс рассказал о состоянии игрока «Баффало Биллс» Дамара Хэмлина, перенесшего остановку сердца во время матча Национальной футбольной лиги (НФЛ).
3 января Хэмлин потерял сознание в игре с «Цинциннати Бенгалс», упав после столкновения с игроком соперников. Пострадавшему сделали сердечно-легочную реанимацию и доставили в больницу в критическом состоянии. Позже врачи сообщили, что его состояние значительно улучшилось.
«Ситуация сложилась так, что мы позволили ему очнуться. Это случилось прошлой ночью, он мог выполнять команды и даже спросил, кто выиграл матч.
Могу уточнить, что он не разговаривал, но общался в письменной форме. Говорить он не может из-за дыхательной трубки.
Когда Дамар спросил о том, кто победил в игре, мы ответили: «Ты выиграл. Это была победа в матче жизни», – рассказал Приттс.
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Просто по ажиотажу можно представить, как-будто ребята работают в открытом космосе выполняя сверхсложные задачи в абсолютно экстремальных условиях и на них надежда всегда человечества: смог и выжил - ГЕРОЙ.
А по факту ничего особенного: да какой-то орган дал сбой из-за патологии и повышенных нагрузок на фоне занятий спортом.
В целом ничего особенного и через это проходят миллионы людей, пусть и не на футбольном поле, но в других публичных местах.