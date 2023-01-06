«Хэмлин спросил: «Кто выиграл матч?» Мы ответили: «Ты. Это была победа в матче жизни». Врач об игроке НФЛ, перенесшем остановку сердца

Теги НФЛ Баффало Цинциннати происшествия Дамар Хэмлин Американский футбол

Врач Тим Приттс рассказал о состоянии игрока «Баффало Биллс» Дамара Хэмлина, перенесшего остановку сердца во время матча Национальной футбольной лиги (НФЛ).

3 января Хэмлин потерял сознание в игре с «Цинциннати Бенгалс», упав после столкновения с игроком соперников. Пострадавшему сделали сердечно-легочную реанимацию и доставили в больницу в критическом состоянии. Позже врачи сообщили, что его состояние значительно улучшилось.

«Ситуация сложилась так, что мы позволили ему очнуться. Это случилось прошлой ночью, он мог выполнять команды и даже спросил, кто выиграл матч.

Могу уточнить, что он не разговаривал, но общался в письменной форме. Говорить он не может из-за дыхательной трубки.

Когда Дамар спросил о том, кто победил в игре, мы ответили: «Ты выиграл. Это была победа в матче жизни», – рассказал Приттс.

Жуть на поле: у 24-летнего игрока НФЛ остановилось сердце после столкновения – он в реанимации, матч перенесен

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4 комментария

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Edward XVII
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Ура, надеюсь полностью поправится!
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GrafGiovanni
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Ответ Montenegro Serbian
Честно говоря немного коробит чересчур раздутый пафос об остановке сердца у спортсменов (что здесь, что с Эриксоном) Просто по ажиотажу можно представить, как-будто ребята работают в открытом космосе выполняя сверхсложные задачи в абсолютно экстремальных условиях и на них надежда всегда человечества: смог и выжил - ГЕРОЙ. А по факту ничего особенного: да какой-то орган дал сбой из-за патологии и повышенных нагрузок на фоне занятий спортом. В целом ничего особенного и через это проходят миллионы людей, пусть и не на футбольном поле, но в других публичных местах.
Мы на спортивном сайте. За историями других людей (космонавтов и миллионов) следует идти на другой ресурс :)
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Артем Казанцев
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Ответ Montenegro Serbian
Честно говоря немного коробит чересчур раздутый пафос об остановке сердца у спортсменов (что здесь, что с Эриксоном) Просто по ажиотажу можно представить, как-будто ребята работают в открытом космосе выполняя сверхсложные задачи в абсолютно экстремальных условиях и на них надежда всегда человечества: смог и выжил - ГЕРОЙ. А по факту ничего особенного: да какой-то орган дал сбой из-за патологии и повышенных нагрузок на фоне занятий спортом. В целом ничего особенного и через это проходят миллионы людей, пусть и не на футбольном поле, но в других публичных местах.
А меня восторгает победа врачей, которые за такое короткое время делали верные вещи и спасли парней.. хотя бы из-за работы врачей стоит говорить о таких нестандартных ситуациях.
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Montenegro Serbian
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Честно говоря немного коробит чересчур раздутый пафос об остановке сердца у спортсменов (что здесь, что с Эриксоном)
Просто по ажиотажу можно представить, как-будто ребята работают в открытом космосе выполняя сверхсложные задачи в абсолютно экстремальных условиях и на них надежда всегда человечества: смог и выжил - ГЕРОЙ.

А по факту ничего особенного: да какой-то орган дал сбой из-за патологии и повышенных нагрузок на фоне занятий спортом.
В целом ничего особенного и через это проходят миллионы людей, пусть и не на футбольном поле, но в других публичных местах.
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