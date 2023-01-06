«Хэмлин спросил: «Кто выиграл матч?» Мы ответили: «Ты. Это была победа в матче жизни». Врач об игроке НФЛ, перенесшем остановку сердца

Врач Тим Приттс рассказал о состоянии игрока «Баффало Биллс» Дамара Хэмлина, перенесшего остановку сердца во время матча Национальной футбольной лиги (НФЛ).

3 января Хэмлин потерял сознание в игре с «Цинциннати Бенгалс», упав после столкновения с игроком соперников. Пострадавшему сделали сердечно-легочную реанимацию и доставили в больницу в критическом состоянии. Позже врачи сообщили, что его состояние значительно улучшилось.

«Ситуация сложилась так, что мы позволили ему очнуться. Это случилось прошлой ночью, он мог выполнять команды и даже спросил, кто выиграл матч.

Могу уточнить, что он не разговаривал, но общался в письменной форме. Говорить он не может из-за дыхательной трубки.

Когда Дамар спросил о том, кто победил в игре, мы ответили: «Ты выиграл. Это была победа в матче жизни», – рассказал Приттс.

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