Состояние Дамара Хэмлина улушилось. Ранее игрок клуба НФЛ перенес остановку сердца во время матча

Теги НФЛ Баффало Цинциннати происшествия Дамар Хэмлин Американский футбол

Состояние игрока клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Баффало Биллс» Дамара Хэмлина значительно улушилось. 

Игрок потерял сознание во время матча с «Цинциннати Бенгалс», он упал после столкновения с игроком соперников Ти Хиггинсом.

Пострадавшему сделали сердечно-легочную реанимацию, а затем доставили в больницу. Матч между «Баффало» и «Цинциннати» был перенесен.

Сообщалось, что Хэмлин перенес остановку сердца и находился в критическом состоянии. 

«По словам врачей, ухаживающих за Дамаром, он продемонстрировал значительное улучшение за последние 24 часа.

Несмотря на то, что он все еще находится в критическом состоянии, неврологических повреждений нет. Наблюдается устойчивый прогресс», – говорится на официальном сайте клуба.

Жуть на поле: у 24-летнего игрока НФЛ остановилось сердце после столкновения – он в реанимации, матч перенесен

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7 комментариев

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Пилипенко Дмитрий
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Ответ WhiteDay87
Держись, мужик!
Без тебя разберётся
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Penarol
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Долго вспоминал, в каком клубе ФНЛ играет Дамар Хэмил. Оказалось, что этот кошмар произошло в Америке, в лиге, где отсутствует допинг-контроль и проверка на гормоны и стероиды. Сколько ещё должно произойти таких случаев, чтобы общественность и закон вмешались? Здоровья парню!
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aarau
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а попал бы в склифасовского, там и здоровый помрет
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Кавабунга Шреддоголовый
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Главное, что все в порядке. Но вот когда они будут доигрывать?
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Papa Bear
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Дай Бог ему здоровья.
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WhiteDay87
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Держись, мужик!
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Павел Федин
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Ох, это радует, спасибо врачам!
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