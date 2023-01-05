Состояние Дамара Хэмлина улушилось. Ранее игрок клуба НФЛ перенес остановку сердца во время матча
Состояние игрока клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Баффало Биллс» Дамара Хэмлина значительно улушилось.
Игрок потерял сознание во время матча с «Цинциннати Бенгалс», он упал после столкновения с игроком соперников Ти Хиггинсом.
Пострадавшему сделали сердечно-легочную реанимацию, а затем доставили в больницу. Матч между «Баффало» и «Цинциннати» был перенесен.
Сообщалось, что Хэмлин перенес остановку сердца и находился в критическом состоянии.
«По словам врачей, ухаживающих за Дамаром, он продемонстрировал значительное улучшение за последние 24 часа.
Несмотря на то, что он все еще находится в критическом состоянии, неврологических повреждений нет. Наблюдается устойчивый прогресс», – говорится на официальном сайте клуба.
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