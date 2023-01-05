Состояние Дамара Хэмлина улушилось. Ранее игрок клуба НФЛ перенес остановку сердца во время матча

Состояние игрока клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) « » Дамара Хэмлина значительно улушилось.

Игрок потерял сознание во время матча с «Цинциннати Бенгалс», он упал после столкновения с игроком соперников Ти Хиггинсом.

Пострадавшему сделали сердечно-легочную реанимацию, а затем доставили в больницу. Матч между «Баффало» и «Цинциннати» был перенесен.

Сообщалось, что Хэмлин перенес остановку сердца и находился в критическом состоянии.

«По словам врачей, ухаживающих за Дамаром, он продемонстрировал значительное улучшение за последние 24 часа.

Несмотря на то, что он все еще находится в критическом состоянии, неврологических повреждений нет. Наблюдается устойчивый прогресс», – говорится на официальном сайте клуба.

Жуть на поле: у 24-летнего игрока НФЛ остановилось сердце после столкновения – он в реанимации, матч перенесен