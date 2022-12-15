НФЛ. 15-я неделя. «Сан-Франциско» сыграет с «Сиэтлом», «Индианаполис» встретится с «Миннесотой» и другие матчи

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С 16 по 20 декабря пройдут матчи 15-й недели сезона НФЛ. «Сан-Франциско» сыграет с «Сиэтлом», «Индианаполис» встретится с «Миннесотой».

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

15-я неделя

16 декабря

Сан-ФранцискоСиэтл – 4.15

 

17 декабря

ИндианаполисМиннесота – 21.00

 

18 декабря

БалтиморКливленд – 0.30

 

МайамиБаффало – 4.15

 

ФиладельфияЧикаго – 21.00

 

АтлантаНью-Орлеан – 21.00

 

ДетройтНью-Йорк Джетс – 21.00

 

ПиттсбургКаролина – 21.00

 

ДалласДжэксонвилл – 21.00

 

Канзас-СитиХьюстон – 21.00

 

19 декабря

АризонаДенвер – 0.05

 

Нью-ИнглендЛас-Вегас – 0.05

 

ТеннессиЛос-Анджелес Чарджерс – 0.25

 

ЦинциннатиТампа-Бэй – 0.25

 

Нью-Йорк ДжайентсВашингтон – 4.20

 

20 декабря

Лос-Анджелес РэмсГрин-Бэй – 4.15

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023

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