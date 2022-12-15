НФЛ. 15-я неделя. «Сан-Франциско» сыграет с «Сиэтлом», «Индианаполис» встретится с «Миннесотой» и другие матчи
С 16 по 20 декабря пройдут матчи 15-й недели сезона НФЛ. «Сан-Франциско» сыграет с «Сиэтлом», «Индианаполис» встретится с «Миннесотой».
Регулярный чемпионат
15-я неделя
16 декабря
Сан-Франциско – Сиэтл – 4.15
17 декабря
Индианаполис – Миннесота – 21.00
18 декабря
Балтимор – Кливленд – 0.30
Майами – Баффало – 4.15
Филадельфия – Чикаго – 21.00
Атланта – Нью-Орлеан – 21.00
Детройт – Нью-Йорк Джетс – 21.00
Питтсбург – Каролина – 21.00
Даллас – Джэксонвилл – 21.00
Канзас-Сити – Хьюстон – 21.00
19 декабря
Аризона – Денвер – 0.05
Нью-Ингленд – Лас-Вегас – 0.05
Теннесси – Лос-Анджелес Чарджерс – 0.25
Цинциннати – Тампа-Бэй – 0.25
Нью-Йорк Джайентс – Вашингтон – 4.20
20 декабря
Лос-Анджелес Рэмс – Грин-Бэй – 4.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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