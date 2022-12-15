НФЛ. 15-я неделя. «Сан-Франциско» сыграет с «Сиэтлом», «Индианаполис» встретится с «Миннесотой» и другие матчи

С 16 по 20 декабря пройдут матчи 15-й недели сезона НФЛ. «Сан-Франциско» сыграет с , «Индианаполис» встретится с «Миннесотой».

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

15-я неделя

16 декабря

17 декабря

– – 21.00

18 декабря

– – 0.30

– – 4.15

– – 21.00

– – 21.00

– – 21.00

– – 21.00

– – 21.00

– – 21.00

19 декабря

– – 0.05

– – 0.05

– – 0.25

– – 0.25

– – 4.20

20 декабря

– – 4.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023