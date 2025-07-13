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Мамиашвили о матчевой встрече России и США: «Мы продолжаем те славные традиции, которые были заложены в пятидесятые годы»

Мамиашвили назвал продолжением традиций матчевую встречу борцов из РФ и США.

Борцы вольного стиля из России и США проведут матчевую встречу в Будапеште 21 июля.

«Мы продолжаем те славные традиции, которые были заложены в пятидесятые годы.

Противостояние двух сильнейших команд всегда сопровождалось неподдельным интересом болельщиков, всегда вызывало интерес.

Нездоровые события (отстранение России) на определенное время прервали это, но надеюсь, что продолжение следует», — сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
вольная борьба
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Матчевая встреча Россия – США
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