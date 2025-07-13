Мамиашвили о матчевой встрече России и США: «Мы продолжаем те славные традиции, которые были заложены в пятидесятые годы»
Мамиашвили назвал продолжением традиций матчевую встречу борцов из РФ и США.
Борцы вольного стиля из России и США проведут матчевую встречу в Будапеште 21 июля.
«Мы продолжаем те славные традиции, которые были заложены в пятидесятые годы.
Противостояние двух сильнейших команд всегда сопровождалось неподдельным интересом болельщиков, всегда вызывало интерес.
Нездоровые события (отстранение России) на определенное время прервали это, но надеюсь, что продолжение следует», — сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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