Мамиашвили о матчевой встрече России и США: «Мы продолжаем те славные традиции, которые были заложены в пятидесятые годы»

Мамиашвили назвал продолжением традиций матчевую встречу борцов из РФ и США.

Борцы вольного стиля из России и США проведут матчевую встречу в Будапеште 21 июля.

«Мы продолжаем те славные традиции, которые были заложены в пятидесятые годы.

Противостояние двух сильнейших команд всегда сопровождалось неподдельным интересом болельщиков, всегда вызывало интерес.

Нездоровые события (отстранение России) на определенное время прервали это, но надеюсь, что продолжение следует», — сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.