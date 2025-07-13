Борцы вольного стиля из России и США проведут матчевую встречу в Будапеште 21 июля
Встреча состоится в Будапеште в рамках Профессиональной Борцовской Лиги (PWL 9).
Матч в Венгрии станет первым в серии противостояния российских и американских борцов. Впереди будет еще две встречи – в России и США.
Участники
До 57 кг
Муса Мехтиханов (Россия) – Люк Лилледаль (США)
До 61 кг
Муслим Мехтиханов (Россия) – Сет Гросс (США)
До 65 кг
Абасгаджи Магомедов (Россия) – Сиджей Компосито (США)
До 70 кг
Сайын Казырык (Россия) – Брюс Андониан (США)
До 74 кг
Магома Дибиргаджиев (Россия) – Джозеф Блейз (США)
До 79 кг
Мохьмад Насирхаев (Россия) – Дижей Хамити (США)
До 86 кг
Аманула Расулов (Россия) – Маркус Коулмен (США)
До 92 кг
Аманула Гаджимагомедов (Россия) – Майк Маккиавелло (США)
До 97 кг
Константин Пшеничников (Россия) – Джей Айелло (США)
До 125 кг
Зелимхан Хизриев (Россия) – Трент Хилджер (США)