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Борцы вольного стиля из России и США проведут матчевую встречу в Будапеште 21 июля

Российские и американские борцы вольного стиля проведут матчевую встречу 21 июля.

Встреча состоится в Будапеште в рамках Профессиональной Борцовской Лиги (PWL 9).  

Матч в Венгрии станет первым в серии противостояния российских и американских борцов. Впереди будет еще две встречи – в России и США. 

Участники

До 57 кг

Муса Мехтиханов (Россия) – Люк Лилледаль (США)

До 61 кг

Муслим Мехтиханов (Россия) – Сет Гросс (США)

До 65 кг

Абасгаджи Магомедов (Россия) – Сиджей Компосито (США)

До 70 кг

Сайын Казырык (Россия) – Брюс Андониан (США)

До 74 кг

Магома Дибиргаджиев (Россия) – Джозеф Блейз (США)

До 79 кг

Мохьмад Насирхаев (Россия) – Дижей Хамити (США)

До 86 кг

Аманула Расулов (Россия) – Маркус Коулмен (США)

До 92 кг

Аманула Гаджимагомедов (Россия) – Майк Маккиавелло (США)

До 97 кг

Константин Пшеничников (Россия) – Джей Айелло (США)

До 125 кг

Зелимхан Хизриев (Россия) – Трент Хилджер (США)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Профессиональная борцовская лига
Матчевая встреча Россия – США
Зелимхан Хизриев
Магома Дибиргаджиев
Абасгаджи Магомедов
Муслим Мехтиханов
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Аманул Гаджимагомедов
вольная борьба
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