Главный тренер сборной России по вольной борьбе Гацалов отстранен за допинг. Нарушение совершено в 2015-м
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Гацалов отстранен за допинг.
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило о временном отстранении Хаджимурата Гацалова из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил.
Россиянин отстранен с 5 мая на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Отмечается, что нарушение совершено 10 мая 2015 года по статье 2.2 Всемирного антидопингового кодекса (использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода).
42-летний Гацалов – олимпийский чемпион Афин-2004, пятикратный чемпион мира. Возглавляет сборную России по вольной борьбе с 2023 года.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ITA
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