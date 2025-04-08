🥇 Вольная борьба. Чемпионат Европы. Монгуш, Ибрагимов, Баев, Усманов одержали победы, Курбанов поборется за золото
Пятеро российских борцов поборются за золото чемпионата Европы-2025.
Вольная борьба
Чемпионат Европы
Братислава, Словакия
8 апреля
Финалы
Начало поединков – с 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
До 57 кг
Азамат Тускаев (Сербия) – Начын Монгуш (Россия) – 4:6
До 65 кг
Ибрагим Ибрагимов (Россия) – Хамзат Арсамерзуев (Франция) – 3:0
До 70 кг
Арман Андреасян (Армения) — Давид Баев (Россия) – 1:4
До 79 кг
Зелимхан Хаджиев (Франция) — Ахмед Усманов (Россия) – 1:9
До 97 кг
Гиви Мачарашвили (Грузия) — Магомед Курбанов (Россия)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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