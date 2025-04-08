🥇 Вольная борьба. Чемпионат Европы. Монгуш, Ибрагимов, Баев, Усманов одержали победы, Курбанов поборется за золото

Пятеро российских борцов поборются за золото чемпионата Европы-2025.

Вольная борьба

Чемпионат Европы

Братислава, Словакия

8 апреля

Финалы

Начало поединков – с 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

До 57 кг

Азамат Тускаев (Сербия) – Начын Монгуш (Россия) – 4:6

До 65 кг

Ибрагим Ибрагимов (Россия) – Хамзат Арсамерзуев (Франция) – 3:0

До 70 кг

Арман Андреасян (Армения) — Давид Баев (Россия) – 1:4

До 79 кг

Зелимхан Хаджиев (Франция) — Ахмед Усманов (Россия) – 1:9

До 97 кг

Гиви Мачарашвили (Грузия) — Магомед Курбанов (Россия)