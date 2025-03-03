Трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев будет похоронен в Хасавюрте

Бувайсар Сайтиев будет похоронен в Хасавюрте.

Об этом сообщил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Сейчас близкие, родные занимаются тем, чтобы все это организовать. Скорее всего, Сайтиев будет похоронен в Хасавюрте. В этом городе похоронен и его отец. Занимаются тем, чтобы успеть все сделать сегодня», – сказал Мамиашвили.

В воскресенье стало известно, что Сайтиев скончался в возрасте 49 лет. Он становился олимпийским чемпионом в вольной борьбе на Играх 1996, 2004 и 2008 годов. Также на его счету шесть побед на чемпионатах мира.

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