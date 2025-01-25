Кубок Ярыгина. Угуев, Монгуш, Баев, Сидельникова и Кудаева одержали победы

Борцы Угуев, Монгуш, Баев, Сидельникова, Кудаева победили на Кубке Ярыгина.

Международные соревнования проходят в Красноярске с 23 по 26 января.

Вольная борьба

Кубок Ивана Ярыгина

Красноярск, Россия

Мужчины

До 57 кг

1. Начын Монгуш

2. Лев Павлов

3. Артур Чебодаев

3. Юнус Явбатиров

До 61 кг

1. Заур Угуев

2. Муслим Мехтиханов

3. Анзор Мажидов

3. Александр Авелов

До 70 кг

1. Давид Баев

2. Константин Капрынов

3. Магомед-эми Эльтемиров

3. Курбан Шираев

Женщины

До 50 кг

1. Надежда Соколова

2. Елизавета Смирнова

3. Актенже Кюнимжаева (Узбекистан)

3. Виолетта Ребикова (Беларусь)

До 55 кг

1. Екатерина Вербина

2. Александра Скиренко

3. Кристина Пономарева

3. Севил Назарова

До 59 кг

1. Анастасия Сидельникова

2. Ульяна Тукуренова

3. Марина Симонян

3. Надежда Буланая (Беларусь)

До 65 кг

1. Динара Кудаева

2. Валерия Дондупова

3. Екатерина Олейникова

3. Елизавета Петлякова