Азербайджан обратится в МОК из-за плохого качества медалей Олимпиады-2024 в Париже

Азербайджан обратится в МОК из-за плохого качества медалей Олимпиады-2024.

«Пока эта проблема обнаружена в медалях двух наших спортсменов. После результатов расследования в МОК будет подано обращение», – сообщил пресс-секретарь Азербайджана НОК Мурад Фарзалиев.

Бронзовый призер парижской Олимпиады по греко-римской борьбе Хасрат Джафаров заявил, что его медаль стала терять качество и ржаветь уже через три дня после вручения. По его словам, медаль с каждым днем выглядит все хуже. Спортсмен поделился, что он подумывает вернуть награду, однако не знает, будет ли она заменена на новую и более качественную.

Спортсмены вернули в МОК уже более 100 некачественных медалей Парижа-2024.

«Медаль выглядит так, будто побывала на войне». Призеры Парижа-2024 возвращают награды