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Михаил Мамиашвили: «Борцовское сообщество монолитно. Одними из первых, кто нас поддержал после санкций МОК, были американцы»

Михаил Мамиашвили рассказал о поддержке российских борцов со стороны американцев.

«Мы достаточно эффективно отработали олимпийский цикл и использовали все возможности, которые у нас были. Но надо понимать и нашу специфику, мировое борцовское сообщество довольно монолитно, и во главу всегда ставились вопросы не сиюминутно-политического толка, а общечеловеческих ценностей.

Это и отношения между людьми, и дружба, и уважение. И неслучайно одними из первых, кто нас поддержал (после введения санкций МОК), были американцы. 

Потому что они четко понимают – если нет конкуренции, то нет ни интереса, ни зрелищности.

Мало того, они приводят и очевидные примеры достаточно неполноценных из-за бойкота Олимпийских игр 1980 и 1984 годов. Которые, к огромному сожалению, порой не принесли удовлетворения даже победителям.

Я не знаю, какие политические или псевдополитические задачи были тогда реализованы, ведь в таких условиях проигрывают спортсмены, тренеры и специалисты. И, конечно, болельщики.

Ну какие цели общеполитического характера ставят те или иные не совсем добрые люди, применяя ограничения при допуске к Олимпийским играм? Абсурдность этой ситуации очевидна», – заявил глава Федерации спортивной борьбы России. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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Р-Спорт
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