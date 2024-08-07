Карелин об олимпийском рекорде Лопеса: «Он молодец, горжусь этим достижением, поскольку к нему причастны новосибирцы»

Теги греко-римская борьба Панамериканские игры Александр Карелин Михаин Лопес сборная Кубы Олимпиада-2024 Луис Альберто Орта Борьба

Александр Карелин рассказал о вкладе Сибири в олимпийский рекорд кубинца Лопеса.

На Играх-2024 в Париже борец греко-римского стиля Лопес победил в весовой категории до 130 кг. Он первый в истории спортсмен, выигравший в личных видах на пяти летних Олимпиадах подряд.

«Лопес молодец, горжусь этим достижением, поскольку к нему причастны новосибирцы. В конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века на Кубу отправился один из ведущих специалистов классической борьбы, заслуженный тренер РСФСР сибиряк Василий Александрович Иванов.

Его задачей было поделиться методиками подготовки борцов классического стиля с атлетами Острова Свободы. Главным его достижением стала победа кубинских борцов-классиков на Панамериканских играх.

В знак дружбы и уважения к новосибирцам один из первых визитов после Игр Лопес совершит именно в Сибирь, он станет почетным гостем традиционного международного турнира, посвященного памяти героя Советского Союза Александра Аксенова, в Новосибирске.

Этому турниру более четверти века, у него богатая история. В нем традиционно принимают участие команды Белоруссии, Ирана, Казахстана, Киргизии, а в этом году ожидаем приезд сборной Кубы, в составе которой за награды будет бороться олимпийский чемпион Игр в Токио Луис Орта», – рассказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Карелин.

Самый сильный борец планеты в 41 год взял пятую Олимпиаду. У Карелина – три, скоро они встретятся

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10 комментариев
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Ну и отлично
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Но если бы не новосибирцы, то я бы им не гордился, добавил он. Че за бред?
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Кубинцы- новосибирцы ))) сочетание несочиняемого
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Эти как всегда ищут как примазаться к чужим успехам.
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По депутатски - примазаться к чужому успеху.
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А где сборные Абхазии и Вануату???
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Ответ sintenced
Эти как всегда ищут как примазаться к чужим успехам.
А где тут примазки-то? Все по делу сказал же. Тем более, добавил, что Лопес и сам прилетит в Новосибирск.
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