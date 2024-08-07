Карелин об олимпийском рекорде Лопеса: «Он молодец, горжусь этим достижением, поскольку к нему причастны новосибирцы»

Александр Карелин рассказал о вкладе Сибири в олимпийский рекорд кубинца Лопеса.

На Играх-2024 в Париже борец греко-римского стиля Лопес победил в весовой категории до 130 кг. Он первый в истории спортсмен, выигравший в личных видах на пяти летних Олимпиадах подряд.

«Лопес молодец, горжусь этим достижением, поскольку к нему причастны новосибирцы. В конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века на Кубу отправился один из ведущих специалистов классической борьбы, заслуженный тренер РСФСР сибиряк Василий Александрович Иванов.

Его задачей было поделиться методиками подготовки борцов классического стиля с атлетами Острова Свободы. Главным его достижением стала победа кубинских борцов-классиков на Панамериканских играх.

В знак дружбы и уважения к новосибирцам один из первых визитов после Игр Лопес совершит именно в Сибирь, он станет почетным гостем традиционного международного турнира, посвященного памяти героя Советского Союза Александра Аксенова, в Новосибирске.

Этому турниру более четверти века, у него богатая история. В нем традиционно принимают участие команды Белоруссии, Ирана, Казахстана, Киргизии, а в этом году ожидаем приезд сборной Кубы, в составе которой за награды будет бороться олимпийский чемпион Игр в Токио Луис Орта», – рассказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Карелин.

Самый сильный борец планеты в 41 год взял пятую Олимпиаду. У Карелина – три, скоро они встретятся