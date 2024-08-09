Мамиашвили о золоте дагестанца Рамазанова на Олимпиаде: «Это наша общая победа! Магомед показал русский и кавказский дух»

Михаил Мамиашвили оценил победу дагестанца Магомеда Рамазанова на Олимпиаде.

Борец вольного стиля Магомед Рамазанов, родившийся в Дагестане и выступающий за Болгарию, стал олимпийским чемпионом в категории до 86 кг.

«Это достойный парень. Он чемпион мира в неолимпийской весовой категории. И понятно было, что перейдя в другую категорию, он, естественно, никуда не попадал. У него был уже пограничный возраст. Он выразил желание попробовать себя. Конечно, если бы россияне участвовали – большой вопрос, как бы все закончилось. Но это все сослагательное наклонение.

Мы пошли ему навстречу. Он уже сделал для сборной все, что от него требовалось и имел право на этот шанс в таком возрасте, не выдерживая конкуренцию внутри России. Я поздравляю его от души! Это наша общая победа! Я поздравляю и Дагестан, и Болгарию, хотя они ребята специфические, но я надеюсь, что они будут вести себя достойно.

Те, кто знают борьбу, 100 к 1 ставили на великого иранского борца [Хассана Яздани]. Но то, что показал Магомед, и есть русский дух, дагестанский и кавказский дух! Поздравляю его от души. Он достойно уехал, не пытаясь сослаться на родственные узы.

А просто пришел и открыто сказал: «Я понимаю, у меня возраст. И вы меня поймите. Если я еще нужен сборной, я готов. Если нет, дайте мне шанс». Посмотрите, как он им воспользовался. Это достойно! Настоящий мужчина и гражданин! Все равно он – россиянин», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России.

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