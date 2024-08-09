Мамиашвили о золоте дагестанца Рамазанова на Олимпиаде: «Это наша общая победа! Магомед показал русский и кавказский дух»

Теги вольная борьба Михаил Мамиашвили ФСБР Олимпиада-2024 сборная Болгарии Магомед Рамазанов Борьба

Михаил Мамиашвили оценил победу дагестанца Магомеда Рамазанова на Олимпиаде.

Борец вольного стиля Магомед Рамазанов, родившийся в Дагестане и выступающий за Болгарию, стал олимпийским чемпионом в категории до 86 кг.

«Это достойный парень. Он чемпион мира в неолимпийской весовой категории. И понятно было, что перейдя в другую категорию, он, естественно, никуда не попадал. У него был уже пограничный возраст. Он выразил желание попробовать себя. Конечно, если бы россияне участвовали – большой вопрос, как бы все закончилось. Но это все сослагательное наклонение.

Мы пошли ему навстречу. Он уже сделал для сборной все, что от него требовалось и имел право на этот шанс в таком возрасте, не выдерживая конкуренцию внутри России. Я поздравляю его от души! Это наша общая победа! Я поздравляю и Дагестан, и Болгарию, хотя они ребята специфические, но я надеюсь, что они будут вести себя достойно.

Те, кто знают борьбу, 100 к 1 ставили на великого иранского борца [Хассана Яздани]. Но то, что показал Магомед, и есть русский дух, дагестанский и кавказский дух! Поздравляю его от души. Он достойно уехал, не пытаясь сослаться на родственные узы.

А просто пришел и открыто сказал: «Я понимаю, у меня возраст. И вы меня поймите. Если я еще нужен сборной, я готов. Если нет, дайте мне шанс». Посмотрите, как он им воспользовался. Это достойно! Настоящий мужчина и гражданин! Все равно он – россиянин», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России.

В Париже будет 20 борцов из России. Федерации было проще отпустить их в другие страны, чем на Игры

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20 комментариев
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Какой-то испанский кринж.
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А вот этот "дух" - он как определяется? Его как чемодан носят туда-сюда или он человеку только раз даётся? Виктор Ан, трёхкратный золотой медалист Сочи - в нём больше было русского духа, чем в Рамазанове болгарского, и на чём это взвешивали?
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Ещё один спортивный руководитель переобулся сегодня на лету.
Лысый кловун.
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Мы, русские, не обманываем друг друга!
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М…к. Помню, как праведно возмущался, брызгая слюнями, упоминая вероятных россиян, желающих участвовать в Играх под нейтральным флагом. Нет, Миша, хтвж, а не примазаться к победе болгарского борца, твоей заслуги в этом ноль целых, хдесятых
+13
0
+13
все ждали твой хвалебный комментарий, патриот! 😃
+14
-5
+9
Это говорит чел,который запретил борцам участвовать в Олимпиаде и завоёвывать медали. Скоро и ему дадут оценку на России,как уже дали оценку в городе,где он появился на свет - украинском Конотопе.
+6
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+6
начали примазываться ...тьфу
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День переобуваний сегодня, что-ли?
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Грузин Мамиашвили испански кринжует на тему русского духа дагестанца Рамазанова
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Ахах, русским ехать нельзя, а это другое!
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+3
То есть если ты россиянин и готов ехать на олимпиаду, то для федерации ты - козёл. Но если взять гражданство другой страны и поехать на олимпиаду от неё, то ты - красавчик.

А не русофобия ли это?
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Все таки надо было дать борцам шаанс. Пусть хоть и оснолввных не впустили бы. Зато те кто получил шанс привезли бы медали а если ещё хотя бы одно золото было, то это было ....
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То есть своим даже допущенным до игр запретили, так как это "предательство", а вот за Болгарию выступать - это можно, так как "он мой друг и брат" ?
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А где болгарский дух упомянут?
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Победа всегда общая. Только у поражения один виновник
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- Одно слово – румын!
- Так он болгарин.
- Да? Какая разница-то..
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Как шутят в ютубе Хабиб версия 2.0
+1
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Ответ unknownman
То есть своим даже допущенным до игр запретили, так как это "предательство", а вот за Болгарию выступать - это можно, так как "он мой друг и брат" ?
концовка непонятна
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