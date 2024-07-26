Уроженец Дагестана борец Абакаров стал знаменосцем Албании на открытии Олимпиады
Уроженец Дагестана Зелимхан Абакаров стал знаменосцем сборной Албании на Олимпийских играх-2024 в Париже.
Сегодня проходит церемония открытия Игр, делегации стран проплывают по реке Сене на лодках. Вместе с Абакаровым флаг держала пловчиха Кальтра Мека.
Абакарову 31 год, он родился в Хасавюрте и до 2021 года представлял на соревнованиях Россию. После перехода в Албанию он стал чемпионом мира 2022 года по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.
И все-таки в Париже будет 20 борцов из России. Федерации проще отпустить их в другие страны, чем на Игры
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Скриншот с трансляции канала Eurosport:
Изображение: кадр из трансляции Eurosport 1
Ну , зато на Олимпиаде.