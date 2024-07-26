Уроженец Дагестана борец Абакаров стал знаменосцем Албании на открытии Олимпиады

Теги вольная борьба фото сборная Албании Олимпиада-2024 Зелимхан Абакаров сборная Албании Борьба

Уроженец Дагестана Зелимхан Абакаров стал знаменосцем сборной Албании на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Сегодня проходит церемония открытия Игр, делегации стран проплывают по реке Сене на лодках. Вместе с Абакаровым флаг держала пловчиха Кальтра Мека.

Абакарову 31 год, он родился в Хасавюрте и до 2021 года представлял на соревнованиях Россию. После перехода в Албанию он стал чемпионом мира 2022 года по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.

И все-таки в Париже будет 20 борцов из России. Федерации проще отпустить их в другие страны, чем на Игры

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Скриншот с трансляции канала Eurosport:

Изображение: кадр из трансляции Eurosport 1

11 комментариев
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Ответ shahmur
Молодец шарит в политике.
прям как юзеры спортс
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Надеюсь ему понравилась церемония открытия
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Молодец!
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Из бывших он?
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Там суммарно 20+ борцов из рф выступает за разные сборные))
Ну , зато на Олимпиаде.
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новость убойная
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зелимхан — настоящий патриот албании
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Странно, как это у него травмы перед Олимпиадой не случилось?
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