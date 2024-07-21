Папа Римский об Олимпиаде: «Пусть это станет поводом для демонстрации мира, к которому надо стремиться»

Теги Олимпиада-2024 Папа римский Франциск Политика ТАСС религия Борьба

Папа Римский Франциск повторил призыв к олимпийскому перемирию.

Об этом он высказался в ходе воскресной проповеди.

«На этой неделе начнутся Олимпийские игры в Париже. У спорта есть важная социальная функция, он способен объединять в мире людей разной культуры. Пусть это станет поводом для демонстрации мира, в котором всех принимают и к которому надо стремиться.

Пусть спортсмены служат примером для молодых поколений. Как принято с Античности, Игры должны нести перемирие в войнах, быть выражением стремления к миру», – сказал Папа Римский, добавив, что война – это «всегда поражение».

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

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11 комментариев
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Поэтому туда не пустили россиян и разрешили украинцам не дать руки россиянам, которых вы все таки допустили без флага и гимна, как отбросов общества???
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как это может стать демонстрацией к миру, если одних спортсменов призывают не приветствовать других?
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Так покажите на деле, как вы всем западом хотите мира: прекратите вооружать, финансировать и накачивать ненавистью к русским злобный хутор, после этого мир настанет через пару месяцев
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все только говорят о мире. на деле стремятся к войне.
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Байдену это скажи
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если наших к олимпиаде не допустили, это значит с нами мира не хотят.
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Пусть. Кто бы возражал. Но предпосылок нет же, Пап
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"Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России. Великой России святых правителей.Большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности
Вы наследники великой матушки-России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть россиянами",–сказал Папа Римский обращаясь к российской каталичекской молодёжи 27 августа 2023

Специально оставлю это для соевых вышиватников, которые заглянут на эту ветку)
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скажите, если тараканы будут воевать, а вы будете на этом богатеть, интересен будет мир? или кто то думает, что правители обыкновенных людей воспринимают по другому?🙂
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Ответ Мистер Блин
все только говорят о мире. на деле стремятся к войне.
У украинского режима был шанс на мир в марте 2022 на исключительных для себя условиях
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