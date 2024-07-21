Папа Римский об Олимпиаде: «Пусть это станет поводом для демонстрации мира, к которому надо стремиться»

Папа Римский Франциск повторил призыв к олимпийскому перемирию.

Об этом он высказался в ходе воскресной проповеди.

«На этой неделе начнутся Олимпийские игры в Париже. У спорта есть важная социальная функция, он способен объединять в мире людей разной культуры. Пусть это станет поводом для демонстрации мира, в котором всех принимают и к которому надо стремиться.

Пусть спортсмены служат примером для молодых поколений. Как принято с Античности, Игры должны нести перемирие в войнах, быть выражением стремления к миру», – сказал Папа Римский, добавив, что война – это «всегда поражение».

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.