Папа Римский об Олимпиаде: «Пусть это станет поводом для демонстрации мира, к которому надо стремиться»
Папа Римский Франциск повторил призыв к олимпийскому перемирию.
Об этом он высказался в ходе воскресной проповеди.
«На этой неделе начнутся Олимпийские игры в Париже. У спорта есть важная социальная функция, он способен объединять в мире людей разной культуры. Пусть это станет поводом для демонстрации мира, в котором всех принимают и к которому надо стремиться.
Пусть спортсмены служат примером для молодых поколений. Как принято с Античности, Игры должны нести перемирие в войнах, быть выражением стремления к миру», – сказал Папа Римский, добавив, что война – это «всегда поражение».
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.
Вы наследники великой матушки-России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть россиянами",–сказал Папа Римский обращаясь к российской каталичекской молодёжи 27 августа 2023
Специально оставлю это для соевых вышиватников, которые заглянут на эту ветку)