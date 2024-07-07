Французский политик Филиппо: «Браво российским спортсменам, которые отказываются участвовать в Олимпиаде без флага и гимна»

Теги Олимпийская сборная России сборная России по борьбе ФСБР сборная России жен Париж-2024 Политика Борьба

Французский политик похвалил российских спортсменов, отказавшихся от Олимпиады.

Сегодня Федерация спортивной борьбы России решила не отправлять своих спортсменов на Игры-2024 в Париж.

«Браво российским спортсменам, которые отказываются от несправедливого фарса в виде необходимости участвовать в Олимпиаде-2024 без флага и гимна!

Федерация борьбы России единогласно отказалась от участия! Тем более что некоторых российских спортсменов даже не допускают.

Политизация Олимпийских игр с меняющимися условиями – это беда. Бойкот – хороший ответ!» — написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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7 комментариев
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Кринжатина от фрика очень весомый аргумент
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кроме кучки пораженцев у нас из большего такое же мнение в обществе. хоть заминуситесь
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Ответ shahmur
Кринжатина от фрика очень весомый аргумент
Я был бы за участие спортсменов, но раз борцы так решили, значит будем без борцов на Олимпиаде. А от западного лицемерия ,что спорт вне политики, просто тошнит.
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