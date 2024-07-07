Французский политик Филиппо: «Браво российским спортсменам, которые отказываются участвовать в Олимпиаде без флага и гимна»

Французский политик похвалил российских спортсменов, отказавшихся от Олимпиады.

Сегодня Федерация спортивной борьбы России решила не отправлять своих спортсменов на Игры-2024 в Париж.

«Браво российским спортсменам, которые отказываются от несправедливого фарса в виде необходимости участвовать в Олимпиаде-2024 без флага и гимна!

Федерация борьбы России единогласно отказалась от участия! Тем более что некоторых российских спортсменов даже не допускают.

Политизация Олимпийских игр с меняющимися условиями – это беда. Бойкот – хороший ответ!» — написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.