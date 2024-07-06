Михаил Мамиашвили: «По борцам окончательно сброшены маски. МОК вытер ноги о международное общественное мнение»

Теги МОК вольная борьба греко-римская борьба Олимпийская сборная России Михаил Мамиашвили ФСБР Париж-2024 Политика Борьба

Михаил Мамиашвили заявил, что МОК вытер ноги о международное общественное мнение.

Сегодня Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) отказалась отправлять спортсменов на Игры-2024 в Париж. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия 10 российских борцов в нейтральном статусе, но в списке не оказалось нескольких лидеров сборной.

«По борцам окончательно сброшены маски. В Международной федерации бокса единогласно заявили о недопущении каких‑либо политических вмешательств и использовании спортивных организаций в чьих‑то политических и финансовых интересах.

МОК вытер ноги о международное общественное мнение. Может ли в таких условиях существовать будущее спорта? Конечно, нет. Я призван максимально защитить наших спортсменов», –  сказал президент ФСБР Мамиашвили.

Борцы отказались от Олимпиады, хотя только что обещали «костьми лечь, но быть там». Что изменилось?

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20 комментариев
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Одного постоянно обманывают, об другого вытерают ноги.
Что-то надо менять.
+25
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+18
Ответ Иван Булкин
Комментарий скрыт
Во всем
+17
-8
+9
Ответы как по единой методичке у Мамиашвили и депутатов.
+22
-14
+8
так не МОК же тем 10 борцунам которые были допущены запретил ехать, мне кажется о них вытер ноги кто-то другой...
+12
-5
+7
"Я призван максимально защитить наших спортсменов".

И эти спортсмены - Дзюдоист и его друзья.
+14
-8
+6
Ответ umraks
Одного постоянно обманывают, об другого вытерают ноги. Что-то надо менять.
Не что-то, а кого-то… засиделись
+6
0
+6
бандит рассказал россиянам про маски
+8
-4
+4
Ответ umraks
Одного постоянно обманывают, об другого вытерают ноги. Что-то надо менять.
то обманывают , то надувают)
+5
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Ответ $-AGROHIM-$
Вяльбе кто-то надул...
она сама и надула)
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0
+3
международное общественное мнение - это не ваше мнение
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Ответ umraks
Одного постоянно обманывают, об другого вытерают ноги. Что-то надо менять.
Вяльбе кто-то надул...
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Ссылка на Международную федерацию бокса к чему? Она лишена признания МОК и к ОИ имеет отношения - ровно ноль.
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чиновники рулят
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Вот ради этой речи и тянули с обявлением решения. Хотя оно было понятно изначально...
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Эти 10 борцов с удовольствием сбросили бы маску мамиашвили.
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Ничего не понял. МОК допустил, борцы сами отказались. Наверное, боятся проиграть. А так и выступать не надо, и финансирование есть
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