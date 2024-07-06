Михаил Мамиашвили: «По борцам окончательно сброшены маски. МОК вытер ноги о международное общественное мнение»

Михаил Мамиашвили заявил, что МОК вытер ноги о международное общественное мнение.

Сегодня Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) отказалась отправлять спортсменов на Игры-2024 в Париж. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия 10 российских борцов в нейтральном статусе, но в списке не оказалось нескольких лидеров сборной.

«По борцам окончательно сброшены маски. В Международной федерации бокса единогласно заявили о недопущении каких‑либо политических вмешательств и использовании спортивных организаций в чьих‑то политических и финансовых интересах.

МОК вытер ноги о международное общественное мнение. Может ли в таких условиях существовать будущее спорта? Конечно, нет. Я призван максимально защитить наших спортсменов», – сказал президент ФСБР Мамиашвили.

Борцы отказались от Олимпиады, хотя только что обещали «костьми лечь, но быть там». Что изменилось?