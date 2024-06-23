Матыцин о российских спортсменах на Олимпиаде: «Будем их поддерживать, желать им успеха. Они – наши»

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин Париж-2024 Борьба

Олег Матыцин заявил, что будет поддерживать россиян на Олимпиаде в Париже.

– Будете смотреть Олимпиаду и поддерживать тех наших спортсменов, кто поехал туда?

– Конечно, да. Я всегда говорил, что они своим тяжелым трудом завоевали право выступить на Олимпиаде. Будем их поддерживать, желать им успеха. Они – наши.

– Несмотря на нейтральный флаг?

– Это не первая Олимпиада, где наша сборная выступает под нейтральным флагом. Конечно, это откровенная дискриминация и нарушение прав, но спорт таков, они завоевали право выступить, надо с уважением относиться к их выбору. Надеемся, что наши спортсмены завоюют медали, – сказал экс-министр спорта РФ.

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6 комментариев
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Они - не ваши, а свои, либо своих родителей, родственников и друзей. Не надо примазываться! Вместо того, чтобы создавать условия и развивать спорт такие, как Матыцин, только вставляют палки в колёса, а потом больше всех орут, будто сами съездили и победили. Сидите в своих креслах и не воняйте!
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А бомжи и предатели - чьи?
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Ответ shickana
А бомжи и предатели - чьи?
Винер побежала впереди паровоза и просчиталась с необходимой риторикой.
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Ответ Каролина!
Винер побежала впереди паровоза и просчиталась с необходимой риторикой.
И на старуху бывает проруха)
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