Матыцин о российских спортсменах на Олимпиаде: «Будем их поддерживать, желать им успеха. Они – наши»
Олег Матыцин заявил, что будет поддерживать россиян на Олимпиаде в Париже.
– Будете смотреть Олимпиаду и поддерживать тех наших спортсменов, кто поехал туда?
– Конечно, да. Я всегда говорил, что они своим тяжелым трудом завоевали право выступить на Олимпиаде. Будем их поддерживать, желать им успеха. Они – наши.
– Несмотря на нейтральный флаг?
– Это не первая Олимпиада, где наша сборная выступает под нейтральным флагом. Конечно, это откровенная дискриминация и нарушение прав, но спорт таков, они завоевали право выступить, надо с уважением относиться к их выбору. Надеемся, что наши спортсмены завоюют медали, – сказал экс-министр спорта РФ.