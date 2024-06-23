Матыцин о российских спортсменах на Олимпиаде: «Будем их поддерживать, желать им успеха. Они – наши»

Олег Матыцин заявил, что будет поддерживать россиян на Олимпиаде в Париже.

– Будете смотреть Олимпиаду и поддерживать тех наших спортсменов, кто поехал туда?

– Конечно, да. Я всегда говорил, что они своим тяжелым трудом завоевали право выступить на . Будем их поддерживать, желать им успеха. Они – наши.

– Несмотря на нейтральный флаг?

– Это не первая Олимпиада, где наша сборная выступает под нейтральным флагом. Конечно, это откровенная дискриминация и нарушение прав, но спорт таков, они завоевали право выступить, надо с уважением относиться к их выбору. Надеемся, что наши спортсмены завоюют медали, – сказал экс-министр спорта РФ.