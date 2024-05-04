Матыцин – российским борцам: «Желаю завоевать максимальное количество лицензий на Олимпийские игры и с честью доказать, что мы страна-победитель»

Теги Олимпийская сборная России ФСБР чемпионат России Олег Матыцин Париж-2024 Борьба

Олег Матыцин пожелал удачи российским борцам в завоевании олимпийских лицензий.

«Выражаю признательность Федерации спортивной борьбы России, спортсменам, тренерам за проведение предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе. Спасибо за уверенную позицию, за отстаивание интересов отечественной борьбы на мировой арене, пример того, как надо сегодня принимать решения и с уважением относиться к великим традициям отечественного спорта.

Мы живем во время выбора решений, от которых зависит не только сегодняшний день, но и будущее нашего спорта. То, что делаете вы дружной командой борцов, вселяет в меня уверенность, что мы на правильном пути и обязательно победим. Желаю завоевать максимальное количество лицензий на Олимпийские игры и с честью доказать, что мы страна-победитель», – сказал министр спорта РФ Матыцин.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские борцы выступают на международных турнирах в нейтральном статусе.

Нашего лучшего борца не пустили на олимпийский отбор. Для МОК есть минимум две причины

11 комментариев
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Так и не понял, по какому принципу решают, кто будет представлять страну-победителя, а кто будет бомжом-иноагентом🤔
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От Позднякова про наших олимпийцев - Вы иноагенты !
Матыцин - ждём как больше медалей !

Теперь вопрос - кто из них Олимпийский чемпион ?
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Поменьше бы языком болтал, особенно в контексте "страны-победителя". Заранее уже примазался к потенциальным успехам, которых может и не быть, потому что с такими заявлениями министра комиссия МОК ещё подумает, а нужно ли им допускать российских борцух, ведь по сути в Париже они будут представлять самих себя, а не какую-то страну.
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Олег Матыцин "У меня есть мнение по этому вопросу, но я с ним не согласен".
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Борцов иноагентами не назовешь, могут и огорчиться
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Рассуждая о контрреволюции профессор Преображенский говорил: "Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно - что под ним скрывается?"
Аналогично и с иноагентами.
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Победил - россиянин, проиграл - редиска.
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