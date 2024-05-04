Матыцин – российским борцам: «Желаю завоевать максимальное количество лицензий на Олимпийские игры и с честью доказать, что мы страна-победитель»

Олег Матыцин пожелал удачи российским борцам в завоевании олимпийских лицензий.

«Выражаю признательность Федерации спортивной борьбы России, спортсменам, тренерам за проведение предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе. Спасибо за уверенную позицию, за отстаивание интересов отечественной борьбы на мировой арене, пример того, как надо сегодня принимать решения и с уважением относиться к великим традициям отечественного спорта.

Мы живем во время выбора решений, от которых зависит не только сегодняшний день, но и будущее нашего спорта. То, что делаете вы дружной командой борцов, вселяет в меня уверенность, что мы на правильном пути и обязательно победим. Желаю завоевать максимальное количество лицензий на Олимпийские игры и с честью доказать, что мы страна-победитель», – сказал министр спорта РФ Матыцин.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские борцы выступают на международных турнирах в нейтральном статусе.

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