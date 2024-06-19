Татьяна Навка: «Хочу поддержать тех, кто шел к Олимпиаде, но по несправедливому решению международных спортивных чиновников не поедет туда»

Татьяна Навка поддержала российских спортсменов, которых не допустили к ОИ.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал имена 14 россиян, чье участие в Олимпиаде одобрено. В него вошли 10 борцов, трое велогонщиков и прыгунья на батуте.

«Важно не забывать, что цель олимпийского движения – гармоничное развитие человечества через спорт, создание мирного общества и сохранение человеческого достоинства.

На сегодняшний день, к сожалению, организаторы Олимпийских игр в Париже как будто забыли об этом. Как спортсменка, покорившая олимпийский пьедестал, я хочу в первую очередь поддержать тех, кто шел к этой Олимпиаде, но по несправедливому решению международных спортивных чиновников не поедет туда.

А всем участникам Олимпийских игр желаю красивых и честных побед», – сказала чемпионка Турина-2006 в танцах на льду.

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?