Татьяна Навка: «Хочу поддержать тех, кто шел к Олимпиаде, но по несправедливому решению международных спортивных чиновников не поедет туда»

Теги Татьяна Навка МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Фигурное катание

Татьяна Навка поддержала российских спортсменов, которых не допустили к ОИ.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал имена 14 россиян, чье участие в Олимпиаде одобрено. В него вошли 10 борцов, трое велогонщиков и прыгунья на батуте.

«Важно не забывать, что цель олимпийского движения – гармоничное развитие человечества через спорт, создание мирного общества и сохранение человеческого достоинства.

На сегодняшний день, к сожалению, организаторы Олимпийских игр в Париже как будто забыли об этом. Как спортсменка, покорившая олимпийский пьедестал, я хочу в первую очередь поддержать тех, кто шел к этой Олимпиаде, но по несправедливому решению международных спортивных чиновников не поедет туда.

А всем участникам Олимпийских игр желаю красивых и честных побед», – сказала чемпионка Турина-2006 в танцах на льду.

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?

14 комментариев
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Это даже не двуличие, а не знаю даже в какой степени многоличие от Навки. Сплошное лицемерие. Ну или просто отсутствие ума.
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Как уроженка Днепропетровска она ничего не хочет сказать?
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Ответ ретроградный меркурий
Как уроженка Днепропетровска она ничего не хочет сказать?
Судя по её высказываниям, она совсем забыла, где родилась.
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Лицемерие и позор, ничего другого от навки не ждёшь
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Много Навки. А куда пропал начальник транспортного цеха - учитель физкультуры подполковник Поздняков?
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А как она их поддержит?
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Только ли международные чиновники пытались не пустить наших спортсменов на МС?
пусть поговорит с депутатами Свищевым, Журовой и др. чиновниками.
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Может ошибаюсь, но кажется, Навка покорила пьедестал, живя в Америке.
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В чем поддержка заключается?
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Кто не дошёл потом доедет. Татьяна успеет за это время ещё раз переобуться в воздухе.
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По чьему решению?
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По другому сказать нельзя, останешься без грантов от хозяев.
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ох уж эта Наф-Нафка
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