Российские борцы греко-римского стиля Алирзаев и Семенов завоевали лицензии для участия в Олимпийских играх-2024
Российские борцы Алирзаев и Семенов вышли в финал лицензионного турнира в Баку.
Милад Алирзаев и Сергей Семенов выступают в греко-римской борьбе.
Алирзаев в весовой категории до 87 кг победил в полуфинале белоруса Кирилла Маскевича, Семенов в категории до 130 кг одолел в полуфинале Беку Канделаки из Азербайджана.
Турнир в Баку завершится 7 апреля. По его итогам олимпийские лицензии могут завоевать еще восемь российских спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.