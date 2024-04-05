Российские борцы греко-римского стиля Алирзаев и Семенов завоевали лицензии для участия в Олимпийских играх-2024

Теги греко-римская борьба сборная России по борьбе Париж-2024 Сергей Семенов Милад Алирзаев Борьба

Российские борцы Алирзаев и Семенов вышли в финал лицензионного турнира в Баку.

Милад Алирзаев и Сергей Семенов выступают в греко-римской борьбе. 

Алирзаев в весовой категории до 87 кг победил в полуфинале белоруса Кирилла Маскевича, Семенов в категории до 130 кг одолел в полуфинале Беку Канделаки из Азербайджана.

Турнир в Баку завершится 7 апреля. По его итогам олимпийские лицензии могут завоевать еще восемь российских спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе. 

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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