Михаил Мамиашвили: «Томас Бах и МОК не скрывают, что занимаются монополизацией мирового спорта, пытаются его узурпировать»

Михаил Мамиашвили отметил, что МОК пытается узурпировать мировой спорт.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал не допустить участия спортсменов из Африки в Играх дружбы, назвав этот турнир «политическими играми».

Он заявил об этом в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом. Пранкеры вели беседу от имени «африканского чиновника».

«Мое мнение относительно деятельности МОК не поменялось. Они должны заниматься своим делом, следовать Олимпийской хартии и не принимать решения под политическим давлением.

Своими заявлениями об Играх дружбы и МОК не скрывают, что занимаются монополизацией мирового спорта, пытаются его узурпировать», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России.