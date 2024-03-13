Матыцин об Олимпиаде-2024: «Мы не должны бойкотировать это движение. Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях»

Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил против бойкота Олимпиады-2024 в Париже.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что на соревнованиях выступят российские спортсмены, которые смогут получить нейтральный статус и пройти квалификацию.

«Сейчас у всех на слуху вопрос выступления на Олимпийских играх, моя позиция такова: мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать это движение. Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях.

Те спортсмены, которые завоевали это право, прошли квалификационный отбор – борцы, дзюдоисты, тхэквондисты, теннисисты, может быть, будет еще ряд дисциплин. Посмотрим, каким будет финальное решение МОК 18-19 марта, когда будет исполком, но пока позиция, что новых рекомендаций и регламентов не будет.

Общие рекомендации для всех федераций мы вырабатывать не сможем, у каждой международной федерации разные подходы, некоторые вообще запрещают участвовать, некоторые допускают участие в нейтральном статусе. Как пройдет исполком МОК, мы вместе с федерациями примем окончательное решение.

Для спортсменов и нашего общества очень важно сохранять диалог и дать возможность ребятам в честной борьбе доказать, что мы великая спортивная страна», – сказал Матыцин.

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