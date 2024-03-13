Матыцин об Олимпиаде-2024: «Мы не должны бойкотировать это движение. Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях»

Теги сборная России жен сборная России дзюдо Олимпийская сборная России тхэквондо сборная России по борьбе сборная России жен Олег Матыцин Париж-2024 Борьба

Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил против бойкота Олимпиады-2024 в Париже.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что на соревнованиях выступят российские спортсмены, которые смогут получить нейтральный статус и пройти квалификацию.

«Сейчас у всех на слуху вопрос выступления на Олимпийских играх, моя позиция такова: мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать это движение. Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях.

Те спортсмены, которые завоевали это право, прошли квалификационный отбор – борцы, дзюдоисты, тхэквондисты, теннисисты, может быть, будет еще ряд дисциплин. Посмотрим, каким будет финальное решение МОК 18-19 марта, когда будет исполком, но пока позиция, что новых рекомендаций и регламентов не будет.

Общие рекомендации для всех федераций мы вырабатывать не сможем, у каждой международной федерации разные подходы, некоторые вообще запрещают участвовать, некоторые допускают участие в нейтральном статусе. Как пройдет исполком МОК, мы вместе с федерациями примем окончательное решение.

Для спортсменов и нашего общества очень важно сохранять диалог и дать возможность ребятам в честной борьбе доказать, что мы великая спортивная страна», – сказал Матыцин.

Россия на пороге решения по участию в Олимпиаде. К чему все идет?

22 комментария
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Т.е. не дожидаясь когда они сами на коленях приползут,решили сами подползти?
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Какие-то наши чиновники флюгеры.
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Понятно, царь определился. Теперь ждём как все остальные патриоты, которые все последние месяцы кричали о том, что мы "не будем выполнять издевательские условия МОК, надиктованные под англосакскую указку", внезапно говорят о том, что надо "дать ребятам в честной спортивной борьбе доказать, что мы великая спортивная страна".
Как эти люди в зеркало вообще смотрят...
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Ветерок постепенно меняется...)
Обобщающее про унижение под "белым флагом" и "без гимна" уже не звучит...
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Матыцин об Олимпиаде-2024: «Мы не должны бойкотировать это движение. Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях. По крайней мере, так думает царь. Своего мнения у нас нет, спасибо за внимание»
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Ответ Data Architector
Ветерок постепенно меняется...) Обобщающее про унижение под "белым флагом" и "без гимна" уже не звучит...
И «предатели родины» куда-то девались )
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А ведь совсем недавно вещал что выступление в нейтральном статусе может нарушать наше законодательство, вплоть до уголовного.
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Прыгают с кочки на кочку, негодяи, тьфу
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Куколдизм растет.
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Ответ sergei-ap
Комментарий удален модератором
Скорее, новый флюгер привезли
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Ответ Дмитрий Турецкий
Прыгают с кочки на кочку, негодяи, тьфу
кто не скачет тот... ну вы поняли))
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Ответ papa buba diop
Комментарий удален модератором
Пришел сигнал из центра работать по схеме 23 июня прошлого года. Ждем развития ситуации, пока сидим в укрытии.
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ты не понимаешь! Надо обязательно, бойкотировать, правда непонятно чего мы этим добьëмся. Называется, на зло маме отморожу уши
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так нас бойкотируют ... чиновники, ау
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Оу, концепция поменялась, и получил новую методичку.
Ну ок, пусть хотя бы так.
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Опа как красиво в воздухе переобулся
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"Сейчас у всех на слуху вопрос выступления на Олимпийских играх, моя позиция такова: мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать это движение... "(с)

Правильнее сказать: "СЕГОДНЯ моя позиция такова... Насчет завтра, послезавтра... пока не уверен" 😏
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