Матыцин об Олимпиаде-2024: «Мы не должны бойкотировать это движение. Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях»
Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил против бойкота Олимпиады-2024 в Париже.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что на соревнованиях выступят российские спортсмены, которые смогут получить нейтральный статус и пройти квалификацию.
«Сейчас у всех на слуху вопрос выступления на Олимпийских играх, моя позиция такова: мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать это движение. Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях.
Те спортсмены, которые завоевали это право, прошли квалификационный отбор – борцы, дзюдоисты, тхэквондисты, теннисисты, может быть, будет еще ряд дисциплин. Посмотрим, каким будет финальное решение МОК 18-19 марта, когда будет исполком, но пока позиция, что новых рекомендаций и регламентов не будет.
Общие рекомендации для всех федераций мы вырабатывать не сможем, у каждой международной федерации разные подходы, некоторые вообще запрещают участвовать, некоторые допускают участие в нейтральном статусе. Как пройдет исполком МОК, мы вместе с федерациями примем окончательное решение.
Для спортсменов и нашего общества очень важно сохранять диалог и дать возможность ребятам в честной борьбе доказать, что мы великая спортивная страна», – сказал Матыцин.
Россия на пороге решения по участию в Олимпиаде. К чему все идет?
Как эти люди в зеркало вообще смотрят...
Обобщающее про унижение под "белым флагом" и "без гимна" уже не звучит...
Ну ок, пусть хотя бы так.
Правильнее сказать: "СЕГОДНЯ моя позиция такова... Насчет завтра, послезавтра... пока не уверен" 😏