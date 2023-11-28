Олимпийский чемпион по борьбе Власов: «Подход Тутберидзе – успех для детей. Это суровый подход, но другого пути нет»

Теги Евгений Плющенко греко-римская борьба сборная России по борьбе Этери Тутберидзе Роман Власов Академия Плющенко Борьба

Олимпийский чемпион по борьбе объяснил, почему восхищается Этери Тутберидзе.

«Скажу так: от борьбы я даже устаю, уже не смотрю. Сегодня мне очень интересно фигурное катание, я очень сильно погружен во внутренние моменты, в школу Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко, мне очень нравится этот вид спорта. Там очень сложно побеждать, восхищаюсь талантом фигуристов и восхищаюсь Тутберидзе – это личность, глыба.

Такие тренеры, как Тутберидзе, – это те люди, о которых надо говорить, их подход – успех для детей. Это суровый подход, но другого пути нет, это всегда через тернии», – сказал двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов.

62 комментария

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Здравый@смысл@
Ответ moonriver
Успех для всех детей?
Все не могут быть умными, талантливыми и успешными. Нигде и никогда. Только лучшие. Но и лучшим нужен свой проводник в мир успеха. Яркий пример успешности Тутберидзе как тренера мы могли все наблюдать воочию, когда Трусова с Косторной перешли в Академию к Плющенко. Мало уметь делать, надо уметь делать в нужное время и нужном месте
+52
-11
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Wintersun
Тут некоторые всё не устанут нападать на Тутберидзе, будто в других видах спорта на расслабоне чемпионами становятся. Везде так, много труда и боли, без этого никак, таков путь.
+33
-8
+25
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*** Monik ***
Несомненно, Тутберидзе это очень сильный Тренер и яркая харизматичная личность, что тоже немаловажно
И люди, которые в спорте много лет и знают все о проф.спорте не понаслышке, это понимают и признают
+26
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+19
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Olga.t
Ответ versa
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Ну конечно же, дети всё сами-сами, а Тутберидзе только за бортиком постоять, чехлы подержать.
Трудно понять, что это совместный труд талантливых людей, и тренеров, и спортсменов? И суть даже не фамилии тренера.
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Анна Беляева
Вот мне интересно, все те, кто тут рассказывает, что Тутберидзе - ничто, только психику и физику ломает, а дети и без нее стали бы великими спортсменами, сами-то, поди, своих родненьких оболтусов пристраивают (хотя бы стараются) к лучшим учителям и репетиторам, смотрят, сколько у тех стобальников или поступивших в лучшие вузы. И, наверное, не думают, что их обалдуи гениальные все сами-сами, понимают, что у среднего учителя средней школы даже самому уникальному дитятке будет сложно стать студентом, условно, МФТИ. И, наверное, не вякают, когда репетитор дает сложные задачи и требует решения. Никто не хочет педагога или репетитора, который погладит по головке за несделанное, возьмет денежку и пойдет своим путем.

И если вы думаете, что от решения задач по математике дети не ломаются физически, то сходите и выясните, какой процент студентов серьезых институтов и университетов отъезжает по фазе. Сильно больше, чем поступивших в заборостроительный. И не потому что преподы изверги, а потому что кто-то сломается под серьезной нагрузкой.
+17
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Yamaha555
Ответ moonriver
Успех для всех детей?
Не для всех, но хотя бы шансы есть хорошие. А с некоторыми даже на внутри страны до медалей не дойдешь. Людям мало что у тренера больше 5 спортсменов с международными наградами, хотят чтобы вся группа из 20-30 человек стала золотыми медалистами))
+15
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LSV
Ответ Viks
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Вас случайно не смущает, что немалая часть тренеров и хореографов в фигурном катании - мужчины? И - о ужас! - среди спортсменов-фигуристов тоже есть мужчины!
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Olga.t
Ответ Viks
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И что???
В разделе ФК много пользователей-мужчин, которые и любят фигурное катание, и разбираются в нем. Откуда ваш сексизм?
И судя по вашему аккаунту вы тоже "мужик"..
+13
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+9
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Delirium
Ответ Дружба11
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Всегда прикольно послушать про ТМЗ от поклонников штаба фуросемидщиков.
+15
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Джефф Лебовски
Фамилии Тутберидзе и Плющенко через запятую - это кощунство 😬 В следующий раз поаккуратнее, Роман.
+14
-6
+8
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Док Аксель
В любом виде спорта для начинающих им заниматься, важна встреча со своим тренером и наставником, который поможет и научит раскрыть потенциал и талант юного спортсмена.
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B.Jones
Ответ Док Аксель
В любом виде спорта для начинающих им заниматься, важна встреча со своим тренером и наставником, который поможет и научит раскрыть потенциал и талант юного спортсмена.
Что-то я не уверен, что Г хочет быть наставником
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xlegend
Вот насколько не поклонник борьбы, но до сих пор помню, как Власов выгрыз свою золотую медаль, теряя сознание. Человек знает о чем говорит.
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B.Jones
Ответ Wintersun
Тут некоторые всё не устанут нападать на Тутберидзе, будто в других видах спорта на расслабоне чемпионами становятся. Везде так, много труда и боли, без этого никак, таков путь.
А нападать как будто легко. Это всё время в форме быть нужно. Проявлять креативность. Это хомячки закинулись, и ждут миссию.
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Olga.t
Ответ Viks
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Похоже, вас только это и интересует в любом виде спорта.
Бывает... просто факт.
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FanofKamilaValieva
Vilks : "Я не интересуюсь фигуркой вообще. И не смотрю, естественно. Меня развлекают только скандалы в фигурке, которые обсуждаются на этом сайте."

Странный у вас "фетиш" ! Возможно, вы особенный и единственный поклонник к намеренно созданным явлениям и событиям по вашего собственного фокуса и понимания и последующий процессе хитрому разрушения таких явлений и событий ! Хм интересно!
Удачи!
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Brokkoli
Цель оправдывает средства, если бы не досадный просчет в кейсе Валиевой
И ещё пока неизвестно, как "эти методы" скажутся на участницах конвейера впоследствии.
Хотя про одно гарантированное последствие даже официально предупредил Арутюнян.
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Тёма Тёма
Кому-то подходит, кому-то психику разрушит... Всё индивидуально же
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AngelTs
Ответ versa
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Вы, Умник! В своей сфере, если есть образование и специальность, уверена, достигли самых высоких вершин))) И, вероятнее всего, наметили путь и за пределами узкого направления специфики своей профессии 😂

Будет жаль, если ваши умные изречения из ряда "собака лает...")))))
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Владимир Георгия
Ответ Анастасия Платонова
Лично моё отношение к Тутберидзе сильно изменилось после её последнего интервью. На ОИ победила Щербакова, а она так восхваляла Трусову, что вспомнила даже юниорские соревнования, где Трусову обошла Косторная... По мнению Тутберидзе, напрыгивание на медаль это нормально... Это говорит тренер по фк или по прыжкам????🤦‍♀️ Подводя итог вышесказанному хочу сказать, что если вы хотите, чтобы ваш ребёнок, в ущерб своему здоровью завоевал все титулы, и годам к 18 его списали( а то и пнули под зад ногой, намекнули и т.д.и т.п), тогда да, конечно, стремитесь попасть в группу к Тутберидзе. Ах да, забыла напомнить, если вдруг начнутся травмы, переломы, то учтите, что и с ними придётся ехать на соревнования. Если не поедете - вылетите, как пробка из бутылки, к тому же с " титулами" ленивых. Иначе говоря, думайте сами, решайте сами. Иметь или не иметь. ИМХО.
что-то вы наговорили с налётом предвзятости. Внимательней читайте интервью, напротив она говорит, что медаль не цель, цель катание. Вы упражняетесь в хейте, как неблагодарная.
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LSV
Ответ Viks
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Только что обратил внимание, что вы подписаны на Дочу-солнышко. Зашквар однако. Далее - без комментариев.
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Анна Беляева
Ответ Viks
Немалая часть тренеров, работающих с девочками, педофилы. Это Вас случайно не смущает?
В том же мире, где Смолкину не дадут гринкарту, потому что она уже давно у него есть или нет, потому что он совершил огромное правонарушение. В общем, в мире ваших странных фантазий
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Lennuci
Ответ FanofKamilaValieva
Vilks : "Я не интересуюсь фигуркой вообще. И не смотрю, естественно. Меня развлекают только скандалы в фигурке, которые обсуждаются на этом сайте." Странный у вас "фетиш" ! Возможно, вы особенный и единственный поклонник к намеренно созданным явлениям и событиям по вашего собственного фокуса и понимания и последующий процессе хитрому разрушения таких явлений и событий ! Хм интересно! Удачи!
Он по вопросам паспортного стола и визового отдела специалист.
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moonriver
Успех для всех детей?
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БезызбежноНаКрасный
Ответ RS919
Между ними чёрная кошка пробежала. Это видно.
Так Щербакова говорила же, что она не простила своего отстранения от командника.
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Здравый@смысл@
Ответ Yamaha555
Не для всех, но хотя бы шансы есть хорошие. А с некоторыми даже на внутри страны до медалей не дойдешь. Людям мало что у тренера больше 5 спортсменов с международными наградами, хотят чтобы вся группа из 20-30 человек стала золотыми медалистами))
Некоторые просто мыслят шаблонно, не понимают, что спорт высоких достижений - это индивидуализм . Тут не может быть никаких обобщений.
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B.Jones
Вот куда она значит дочу отправила
В тернии
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метель
Уходят, убегают от Тутберидзе к улыбающимся тренерам, с домиками, без домиков и...? или обратно возвращаются или канут в лету
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Дружба11
Ответ Delirium
Всегда прикольно послушать про ТМЗ от поклонников штаба фуросемидщиков.
))),но пока КАС в связи с ТМЗ вердикт выносит.
не знаю кто такие фуросемидщики-гимнастки что ли?
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tull
Ответ Anna Morgan
Не могут некоторые индивиды жизнь без леща и пинка. Но это проблемы этих людей, которые не понимают , что можно по-другому
Так не бывает, всегда в жизни должен быть пинок и лещ.
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Анна Беляева
Ответ Ponpony
Кныш, Жук, Гриньков, и это только те кто громко оскандалился.
Гриньков - это фигурист в паре с Гордеевой? Он-то тут при чем? На Жука попросту написали поклеп. Он алкаш, конечно, и тиран, если уж на то пошло, но педофилом не был. На Кныша гнала одна Корбут, так что еще вопрос, что там было. Но даже если допустить, что эти трое что-то там и правда себе позволяли, то это ничтожно малый процент от общего числа тренеров-мужчин. Вполне сопоставимый со средней процентовкой педофилов по от общего числа населения. Хотя всем известно, что Жука просто любезная Мариночка Зуева выживала, чтобы оторвать себе спортсменов. А руководство попросту достали его пьянки. Вот и все. Итого - двое на тысячи тренеров мужчин по стране. Даже на сотни топовых - и то двое - меньше процента.
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Здравый@смысл@
Ответ Анна Беляева
Вот мне интересно, все те, кто тут рассказывает, что Тутберидзе - ничто, только психику и физику ломает, а дети и без нее стали бы великими спортсменами, сами-то, поди, своих родненьких оболтусов пристраивают (хотя бы стараются) к лучшим учителям и репетиторам, смотрят, сколько у тех стобальников или поступивших в лучшие вузы. И, наверное, не думают, что их обалдуи гениальные все сами-сами, понимают, что у среднего учителя средней школы даже самому уникальному дитятке будет сложно стать студентом, условно, МФТИ. И, наверное, не вякают, когда репетитор дает сложные задачи и требует решения. Никто не хочет педагога или репетитора, который погладит по головке за несделанное, возьмет денежку и пойдет своим путем. И если вы думаете, что от решения задач по математике дети не ломаются физически, то сходите и выясните, какой процент студентов серьезых институтов и университетов отъезжает по фазе. Сильно больше, чем поступивших в заборостроительный. И не потому что преподы изверги, а потому что кто-то сломается под серьезной нагрузкой.
🤝
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Ponpony
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Ответ Анна Беляева
Ну, так теория с повальной педофилией мужчин-тренеров - из той же серии. Знали бы вы, как меня бесят такие рассуждения. педагогика - вообще, мужская профессия, а сейчас найти мужчину-учителя невозможно. Давайте еще на тренеров гнать. Мне тут как-то высказали, что раз мой друг от моего ребенка не шарахается, он точно с педофильскими наклонностями. Сделали из мужчины пугалку для матерей. Особенно бесит, когда эту тему выкатывают мужики.
Кныш, Жук, Гриньков, и это только те кто громко оскандалился.
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Анна Беляева
Ответ PolinaIvi
Тем временем Глеб катается по странам Европы на соревнования. Соответственно возвращается в Америку спокойно. Viks разбит в пух и прах.
Ну, так теория с повальной педофилией мужчин-тренеров - из той же серии. Знали бы вы, как меня бесят такие рассуждения. педагогика - вообще, мужская профессия, а сейчас найти мужчину-учителя невозможно. Давайте еще на тренеров гнать. Мне тут как-то высказали, что раз мой друг от моего ребенка не шарахается, он точно с педофильскими наклонностями. Сделали из мужчины пугалку для матерей. Особенно бесит, когда эту тему выкатывают мужики.
0
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PolinaIvi
Ответ Анна Беляева
В том же мире, где Смолкину не дадут гринкарту, потому что она уже давно у него есть или нет, потому что он совершил огромное правонарушение. В общем, в мире ваших странных фантазий
Тем временем Глеб катается по странам Европы на соревнования. Соответственно возвращается в Америку спокойно. Viks разбит в пух и прах.
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B.Jones
Ответ Viks
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🥛✊
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Анастасия Платонова
Лично моё отношение к Тутберидзе сильно изменилось после её последнего интервью.
На ОИ победила Щербакова, а она так восхваляла Трусову, что вспомнила даже юниорские соревнования, где Трусову обошла Косторная...
По мнению Тутберидзе, напрыгивание на медаль это нормально...
Это говорит тренер по фк или по прыжкам????🤦‍♀️
Подводя итог вышесказанному хочу сказать, что если вы хотите, чтобы ваш ребёнок, в ущерб своему здоровью завоевал все титулы, и годам к 18 его списали( а то и пнули под зад ногой, намекнули и т.д.и т.п), тогда да, конечно, стремитесь попасть в группу к Тутберидзе.
Ах да, забыла напомнить, если вдруг начнутся травмы, переломы, то учтите, что и с ними придётся ехать на соревнования. Если не поедете - вылетите, как пробка из бутылки, к тому же с " титулами" ленивых.
Иначе говоря, думайте сами, решайте сами. Иметь или не иметь. ИМХО.
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Роман Волков
Ответ B.Jones
Ну и шла бы борьбу. А не в субъективный вид, с претензией на эстетику
В Спорте эстетика всегда в Силе!
Без силы, не будет никакой эстетики.
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метель
Ответ versa
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ну так а другие тренеры почему не набирают себе детей? не идут что ли к ним?Если не идут, то почему, почему в мордор то идут, конкуренцию выдерживают?
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