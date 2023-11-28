Олимпийский чемпион по борьбе Власов: «Подход Тутберидзе – успех для детей. Это суровый подход, но другого пути нет»

Олимпийский чемпион по борьбе объяснил, почему восхищается Этери Тутберидзе.

«Скажу так: от борьбы я даже устаю, уже не смотрю. Сегодня мне очень интересно фигурное катание, я очень сильно погружен во внутренние моменты, в школу Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко, мне очень нравится этот вид спорта. Там очень сложно побеждать, восхищаюсь талантом фигуристов и восхищаюсь Тутберидзе – это личность, глыба.

Такие тренеры, как Тутберидзе, – это те люди, о которых надо говорить, их подход – успех для детей. Это суровый подход, но другого пути нет, это всегда через тернии», – сказал двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов.