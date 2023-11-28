Олимпийский чемпион по борьбе Власов: «Подход Тутберидзе – успех для детей. Это суровый подход, но другого пути нет»
Олимпийский чемпион по борьбе объяснил, почему восхищается Этери Тутберидзе.
«Скажу так: от борьбы я даже устаю, уже не смотрю. Сегодня мне очень интересно фигурное катание, я очень сильно погружен во внутренние моменты, в школу Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко, мне очень нравится этот вид спорта. Там очень сложно побеждать, восхищаюсь талантом фигуристов и восхищаюсь Тутберидзе – это личность, глыба.
Такие тренеры, как Тутберидзе, – это те люди, о которых надо говорить, их подход – успех для детей. Это суровый подход, но другого пути нет, это всегда через тернии», – сказал двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов.
И люди, которые в спорте много лет и знают все о проф.спорте не понаслышке, это понимают и признают
Трудно понять, что это совместный труд талантливых людей, и тренеров, и спортсменов? И суть даже не фамилии тренера.
И если вы думаете, что от решения задач по математике дети не ломаются физически, то сходите и выясните, какой процент студентов серьезых институтов и университетов отъезжает по фазе. Сильно больше, чем поступивших в заборостроительный. И не потому что преподы изверги, а потому что кто-то сломается под серьезной нагрузкой.
В разделе ФК много пользователей-мужчин, которые и любят фигурное катание, и разбираются в нем. Откуда ваш сексизм?
И судя по вашему аккаунту вы тоже "мужик"..
Бывает... просто факт.
Странный у вас "фетиш" ! Возможно, вы особенный и единственный поклонник к намеренно созданным явлениям и событиям по вашего собственного фокуса и понимания и последующий процессе хитрому разрушения таких явлений и событий ! Хм интересно!
Удачи!
Хотя про одно гарантированное последствие даже официально предупредил Арутюнян.
Будет жаль, если ваши умные изречения из ряда "собака лает...")))))
В тернии
не знаю кто такие фуросемидщики-гимнастки что ли?
На ОИ победила Щербакова, а она так восхваляла Трусову, что вспомнила даже юниорские соревнования, где Трусову обошла Косторная...
По мнению Тутберидзе, напрыгивание на медаль это нормально...
Это говорит тренер по фк или по прыжкам????🤦♀️
Подводя итог вышесказанному хочу сказать, что если вы хотите, чтобы ваш ребёнок, в ущерб своему здоровью завоевал все титулы, и годам к 18 его списали( а то и пнули под зад ногой, намекнули и т.д.и т.п), тогда да, конечно, стремитесь попасть в группу к Тутберидзе.
Ах да, забыла напомнить, если вдруг начнутся травмы, переломы, то учтите, что и с ними придётся ехать на соревнования. Если не поедете - вылетите, как пробка из бутылки, к тому же с " титулами" ленивых.
Иначе говоря, думайте сами, решайте сами. Иметь или не иметь. ИМХО.
Без силы, не будет никакой эстетики.