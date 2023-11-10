Олимпийский призер Мадсен: «Карелин – единственный в истории борьбы, кто смог бы поднять Михаина Лопеса и бросить его, словно холодильник»

Теги Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе Александр Карелин Михаин Лопес сборная Кубы Рулон Гарднер Марк Овергор Мадсен сборная Дании Борьба

Призер ОИ из Дании рассказал, кто победил бы в схватке между Карелиным и Лопесом.

Россиянин Александр Карелин – трехкратный олимпийский чемпион (1988, 1992, 1996) по греко-римской борьбе, кубинец Михаин Лопес побеждал на Олимпиадах четырежды (2008, 2012, 2016, 2020).

– Говоря об Александре Карелине... Этот человек – один из моих идолов, источников вдохновения. Меня много раз спрашивали, каким спортсменом вы восхищались, с кого брали пример – и я всегда называл Карелина, великого россиянина.

Феноменальный борец, скромный человек. Он выглядит как медведь, при этом увлекается поэзией. Потрясающий человек, один из моих идолов. Я встречался с ним на чемпионате мира, пожал ему руку, сфотографировался. Очень приятная встреча, он скромный и располагающий к себе человек.

– Многие задаются вопросом, кто бы победил в схватке пикового Александра Карелина и четырехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Михаина Лопеса. Ваш выбор.

– Мы должны отталкиваться от пиковой версии Александра Карелина. Тот Карелин, который проиграл [на Олимпиаде-2000] Рулону Гарднеру – это была не лучшая его версия. Он был уже на закате своей карьеры, не так часто боролся.

Я думаю, пиковый Александр Карелин победил бы Михаина Лопеса, я абсолютно уверен в этом. Я думаю, он бросил бы его прогибом. Я уверен, Александр Карелин – единственный человек в истории борьбы, кто смог бы поднять Михаина Лопеса и бросить его, словно холодильник, – сказал серебряный призер Олимпиады-2016 из Дании Марк Мадсен.

Помните американца, победившего Карелина на Олимпиаде? Он рвется на Игры в Париж – в 52 года!

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