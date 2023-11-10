Олимпийский призер Мадсен: «Карелин – единственный в истории борьбы, кто смог бы поднять Михаина Лопеса и бросить его, словно холодильник»

Призер ОИ из Дании рассказал, кто победил бы в схватке между Карелиным и Лопесом.

Россиянин Александр Карелин – трехкратный олимпийский чемпион (1988, 1992, 1996) по греко-римской борьбе, кубинец Михаин Лопес побеждал на Олимпиадах четырежды (2008, 2012, 2016, 2020).

– Говоря об Александре Карелине... Этот человек – один из моих идолов, источников вдохновения. Меня много раз спрашивали, каким спортсменом вы восхищались, с кого брали пример – и я всегда называл Карелина, великого россиянина.

Феноменальный борец, скромный человек. Он выглядит как медведь, при этом увлекается поэзией. Потрясающий человек, один из моих идолов. Я встречался с ним на чемпионате мира, пожал ему руку, сфотографировался. Очень приятная встреча, он скромный и располагающий к себе человек.

– Многие задаются вопросом, кто бы победил в схватке пикового Александра Карелина и четырехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Михаина Лопеса. Ваш выбор.

– Мы должны отталкиваться от пиковой версии Александра Карелина. Тот Карелин, который проиграл [на Олимпиаде-2000] Рулону Гарднеру – это была не лучшая его версия. Он был уже на закате своей карьеры, не так часто боролся.

Я думаю, пиковый Александр Карелин победил бы Михаина Лопеса, я абсолютно уверен в этом. Я думаю, он бросил бы его прогибом. Я уверен, Александр Карелин – единственный человек в истории борьбы, кто смог бы поднять Михаина Лопеса и бросить его, словно холодильник, – сказал серебряный призер Олимпиады-2016 из Дании Марк Мадсен.

Помните американца, победившего Карелина на Олимпиаде? Он рвется на Игры в Париж – в 52 года!

Михаин Лопес: «Карелин величайший спортсмен. Но мне удалось превзойти его»