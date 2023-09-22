Артур Саргсян завершил выступления на чемпионате мира по борьбе из-за травмы

Теги греко-римская борьба Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе Артур Саргсян Борьба

Российский борец греко-римского стиля Артур Саргсян завершил выступления на ЧМ.

Саргсян – бронзовый призер чемпионата мира-2021.

В 1/16 финала ЧМ-2023 Саргсян боролся с кубинцем Габриэлем Росиньо. При счете 4:1 в пользу соперника российский спортсмен неудачно приземлился на руку после броска. Из-за травмы он досрочно завершил схватку. 

Чемпионат мира в Белграде завершится 24 сентября. Российские спортсмены допущены к нему в нейтральном статусе. 

 

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