Заурбек Сидаков: «Есть мысли перейти в ММА. Но сейчас нас допустили на международные старты, хочется стать двукратным олимпийским чемпионом»
Борец Заурбек Сидаков рассказал, что у него есть желание перейти в ММА.
Сидаков – олимпийский чемпион Токио-2020, трехкратный чемпион мира по вольной борьбе.
– Есть слухи, что ты хочешь себя по ММА попробовать после завершения карьеры в борьбе. Прокомментируй, пожалуйста.
– Ну да, мысли есть, но сейчас нас допустили на международные старты, и пока хочется стать двукратным олимпийским чемпионом, – сказал спортсмен.
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