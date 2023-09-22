Заурбек Сидаков: «Есть мысли перейти в ММА. Но сейчас нас допустили на международные старты, хочется стать двукратным олимпийским чемпионом»

Борец Заурбек Сидаков рассказал, что у него есть желание перейти в ММА.

– олимпийский чемпион Токио-2020, трехкратный чемпион мира по вольной борьбе.

– Есть слухи, что ты хочешь себя по ММА попробовать после завершения карьеры в борьбе. Прокомментируй, пожалуйста.

– Ну да, мысли есть, но сейчас нас допустили на международные старты, и пока хочется стать двукратным олимпийским чемпионом, – сказал спортсмен.

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