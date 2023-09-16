Тренер сборной России по борьбе: «Обстановка на ЧМ дружелюбная, хотя понятно, что конкуренцию никто не отменял»

Главный тренер сборной России Гаджимурат Гацалов рассказал, что команду в Белграде, где 16 сентября стартует ЧМ, встретили дружелюбно,

«Обстановка дружелюбная, хотя понятно, что конкуренцию между нами никто не отменял.

Коллеги встретили нас тепло, со многими успели пообщаться – с турками, грузинами, казахами и другими командами, большинство сходятся во мнении, что только чемпионат мира с участием россиян можно считать полноценным», – сказал Гацалов.

Также он заявил, что борцовское сообщество в основном состоит из адекватных людей, поэтому на турнире не должно возникнуть внештатных ситуаций, как это произошло на чемпионате мира по фехтованию после поединка между россиянкой Анной Смирновой и украинкой Ольгой Харлан.

Плюс один ЧМ, куда пустили Россию: борцы в деле после спецпроверки. Без флага, но с Садулаевым