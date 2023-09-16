Тренер сборной России по борьбе: «Обстановка на ЧМ дружелюбная, хотя понятно, что конкуренцию никто не отменял»

Теги Хаджимурад Гацалов Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе ТАСС Борьба

Главный тренер сборной России Гаджимурат Гацалов рассказал, что команду в Белграде, где 16 сентября стартует ЧМ, встретили дружелюбно,

«Обстановка дружелюбная, хотя понятно, что конкуренцию между нами никто не отменял.

Коллеги встретили нас тепло, со многими успели пообщаться – с турками, грузинами, казахами и другими командами, большинство сходятся во мнении, что только чемпионат мира с участием россиян можно считать полноценным», – сказал Гацалов.

Также он заявил, что борцовское сообщество в основном состоит из адекватных людей, поэтому на турнире не должно возникнуть внештатных ситуаций, как это произошло на чемпионате мира по фехтованию после поединка между россиянкой Анной Смирновой и украинкой Ольгой Харлан. 

Плюс один ЧМ, куда пустили Россию: борцы в деле после спецпроверки. Без флага, но с Садулаевым

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий