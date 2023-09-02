Лайшев о недопуске 26 россиян и белорусов до ЧМ по борьбе: «Эти решения принимают дешевые и убогие люди»

Ренат Лайшев резко раскритиковал недопуск 26 россиян и белорусов до ЧМ по борьбе.

Чемпионат мира пройдет с 16 по 24 сентября в Белграде. Объединенный мир борьбы (UWW) разрешил приехать на турнир 209 представителям российской и белорусской делегаций, включая спортсменов и членов персонала. При этом еще 26 человек получили отказ.

«Они всегда вставляли нам палки в колеса. Мы их все равно победим, потому что у нас самые сильные борцы в мире. И они никак без нас не обойдутся.

Это решение из вредности, потому что они нас боятся. К дальнейшим санкциям мы должны быть готовы. Это не в первый раз в нашей стране. Это было в 80 году, 84 году. Все равно мы готовились и от этого слабее не стали. Будем только сильнее.

Надо верить в свою команду, в своих тренеров и в свою страну. Критерии допуска непонятны. Не надо в этом ковыряться. Это дешевые и убогие люди, которые принимают эти решения. Нам всем все понятно», – сказал президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.