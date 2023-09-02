Лайшев о недопуске 26 россиян и белорусов до ЧМ по борьбе: «Эти решения принимают дешевые и убогие люди»

Теги Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе сборная России жен Самбо-70 сборная Беларуси Ренат Лайшев Борьба

Ренат Лайшев резко раскритиковал недопуск 26 россиян и белорусов до ЧМ по борьбе.

Чемпионат мира пройдет с 16 по 24 сентября в Белграде. Объединенный мир борьбы (UWW) разрешил приехать на турнир 209 представителям российской и белорусской делегаций, включая спортсменов и членов персонала. При этом еще 26 человек получили отказ.

«Они всегда вставляли нам палки в колеса. Мы их все равно победим, потому что у нас самые сильные борцы в мире. И они никак без нас не обойдутся.

Это решение из вредности, потому что они нас боятся. К дальнейшим санкциям мы должны быть готовы. Это не в первый раз в нашей стране. Это было в 80 году, 84 году. Все равно мы готовились и от этого слабее не стали. Будем только сильнее.

Надо верить в свою команду, в своих тренеров и в свою страну. Критерии допуска непонятны. Не надо в этом ковыряться. Это дешевые и убогие люди, которые принимают эти решения. Нам всем все понятно», – сказал президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

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23 комментария

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Иван Иванов
У нас вторая армия мира! А по доброте так вообще первая! То жест доброй воли сделаем, то простим, если зайдут за красные линии...
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Melnikov1968
"Это решение из вредности, потому что они нас боятся. К дальнейшим санкциям мы должны быть готовы. Это не в первый раз в нашей стране. Это было в 80 году, 84 году. Все равно мы готовились и от этого слабее не стали. Будем только сильнее." (с) Лайшев, ты для приличия, внимательно изучи историю бойкотов 1980 и 1984 года, а потом давай разоряйся. В 1980 году был бойкот стран НАТО, в связи с вводом наших войск в Афганистан. Никто там нам палки в колеса не ставил. Взяли 80 золотых медалей. В 1984 году было принято коллегиальное решение (под давлением НОК на Федерации по видам спорта), не участвовать в играх, в связи с тем, что принимающая сторона не может обеспечить необходимый уровень безопасности нашим спортсменам. Абсолютно разные ситуации по сравнению с нынешней. Хоть бы думал своей бестолковкой, прежде чем лепить всякую ерунду.
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Plashmya Apache
Так боритесь между собой тогда, если вы самые сильные в мире, зачем бороться против тех кто слабее? можно вобще толпой с пистолетами на одного нападать - это вобще изи катка
+16
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Олег Кузнецов
Ответ Иван Иванов
У нас вторая армия мира! А по доброте так вообще первая! То жест доброй воли сделаем, то простим, если зайдут за красные линии...
Сказки про то, что мы станем еще сильнее поют только депутаты на зарплате, спортсмены только грустят от всего этого.
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МТБ
А какие люди принимают решения в эрэфушке?
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Dinarxxx
решение было принято сами знаете когда
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Valdimir Sokokov
Смешной хач. А путлеровские буряты не убогие ли "люди"? И прочие 200тысячники. Или просто двухсотые...
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Сергей Мошкович
их послушать, так всем без нас не обойтись)) фантазеры
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andreyv19
Ответ Stewee
Скажешь то же самое этим бурятам лично?)
Как он скажет, если они 200-е, т.е. мертвые?)))
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ноунэйм
можно в КВН уйти, оттуда точно не выгонят за такие шутки . да и команда борцов там уже была, примерно с таким же юмором
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Евгений Аулин
Так Президента ещё никто не оскорблял
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Евгений Аулин
Ответ AERN
Вторая? Это американцы так решили?)
Нет, северокорейцы
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andreyv19
Ответ Иван Иванов
У нас вторая армия мира! А по доброте так вообще первая! То жест доброй воли сделаем, то простим, если зайдут за красные линии...
Не в Мире)))
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Stewee
Ответ Valdimir Sokokov
Смешной хач. А путлеровские буряты не убогие ли "люди"? И прочие 200тысячники. Или просто двухсотые...
Скажешь то же самое этим бурятам лично?)
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Андрей Гладилин
Ответ Valdimir Sokokov
Смешной хач. А путлеровские буряты не убогие ли "люди"? И прочие 200тысячники. Или просто двухсотые...
Приезжай к нам в Сибирь я тебе на твоём ебле объясню и за бурятов и за 200х
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andreyv19
Ответ Сергей Мошкович
их послушать, так всем без нас не обойтись)) фантазеры
За такую **** хорошо платят)))
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andreyv19
Ответ GullitRuud
нет . дешёвые и убогие это те кто согласен как беженец без флага и Родины таскаться по миру и жать руки нашим врагам .
а кто это "наши враги"? Вот у меня врагов нет, следовательно, у меня с кем-то быть врагов не может. Значит "наших врагов" не существует)))
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GullitRuud
Ответ andreyv19
а кто это "наши враги"? Вот у меня врагов нет, следовательно, у меня с кем-то быть врагов не может. Значит "наших врагов" не существует)))
Врагов РФ . Те кто помогает убивать граждан России наши враги . Если для тебя они НЕ враги значит тобой должно заниматься ФСБ , провести так сказать профилактику в тылу .
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