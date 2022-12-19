Олимпийский чемпион по борьбе Алексей Мишин подозревается в ДТП со смертью пешехода («Столица С»)

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Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алексей Мишин подозревается в дорожно-транспортном происшествии со смертью пешехода, сообщает «Столица С».

По информации источника, олимпийский чемпион сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, вечером 12 октября на трассе М5 «Урал» в зубово-полянском селе Новые Выселки (Мордовия). Человек скончался на месте, а водитель снял номера со своего автомобиля и покинул место происшествия. 

Сообщается, что за прошедший год Мишин 14 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. В его автомобиле был превышен допустимый уровень тонировки стекол – 23,7% при допустимой норме не менее чем 70%. 

По данным источника, автотехническая экспертиза установила, что у Алексея Мишина не было возможности избежать столкновения с пешеходом. Назначено повторное исследование.

Если оно покажет аналогичные выводы, дело будет прекращено в связи с отсутствием состава преступления. 

Мишину 43 года, он выиграл золото Игр-2004 в Афинах. Был женат на двукратной олимпийской чемпионке по фехтованию Софье Великой. 

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