Олимпийский чемпион по борьбе Алексей Мишин подозревается в ДТП со смертью пешехода («Столица С»)

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе подозревается в дорожно-транспортном происшествии со смертью пешехода, сообщает «Столица С».

По информации источника, олимпийский чемпион сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, вечером 12 октября на трассе М5 «Урал» в зубово-полянском селе Новые Выселки (Мордовия). Человек скончался на месте, а водитель снял номера со своего автомобиля и покинул место происшествия.

Сообщается, что за прошедший год Мишин 14 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. В его автомобиле был превышен допустимый уровень тонировки стекол – 23,7% при допустимой норме не менее чем 70%.

По данным источника, автотехническая экспертиза установила, что у Алексея Мишина не было возможности избежать столкновения с пешеходом. Назначено повторное исследование.

Если оно покажет аналогичные выводы, дело будет прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Мишину 43 года, он выиграл золото Игр-2004 в Афинах. Был женат на двукратной олимпийской чемпионке по фехтованию Софье Великой.