Олимпийский чемпион-2012 по борьбе Билял Махов дисквалифицирован на 4 года за допинг

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Билял Махов дисквалифицирован на 4 года за допинг.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Махова за нарушение п. 2.1 Правил («Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»). В феврале 2020 года спортсмен сдал положительную допинг-пробу на гормон роста.
Срок дисквалификации отсчитывается с 27 января 2021 года.
Махов – победитель Игр-2012 в Лондоне. На его счету также три золота чемпионатов мира и победа на чемпионате Европы.
Золото Олимпиады-2012 Махов получил после того, как в пробах чемпиона Артура Таймазова из Узбекистана и грузина Давида Модзманишвили, которому россиянин проиграл в полуфинале, после перепроверки был обнаружен допинг.