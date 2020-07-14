Олимпийский чемпион-2012 по борьбе Билял Махов дисквалифицирован на 4 года за допинг

Олимпийский чемпион по вольной борьбе дисквалифицирован на 4 года за допинг.

Российское антидопинговое агентство ( ) дисквалифицировало Махова за нарушение п. 2.1 Правил («Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»). В феврале 2020 года спортсмен сдал положительную допинг-пробу на гормон роста.

Срок дисквалификации отсчитывается с 27 января 2021 года.

Махов – победитель Игр-2012 в Лондоне. На его счету также три золота чемпионатов мира и победа на чемпионате Европы.

Золото Олимпиады-2012 Махов получил после того, как в пробах чемпиона Артура Таймазова из Узбекистана и грузина Давида Модзманишвили, которому россиянин проиграл в полуфинале, после перепроверки был обнаружен допинг.