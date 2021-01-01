Носов о выборах в Беларуси: «Чем дольше и жестче власть закручивает гайки, чем старательнее убирает конкурентов – тем хуже будут последствия»

Бронзовый призер Олимпиады-2004 по дзюдо, экс-депутат Госдумы РФ, бывший член Общественной палаты Дмитрий Носов поделился мнением о ситуации в Беларуси.

– Когда узнал, что в Беларуси начали прессовать спортсменов за их позицию, за их высказывания, сам не смог промолчать. Потому что высказывания атлетов не носили враждебного характера, люди просто обозначали свое мнение.

Если бы кто-то из спортсменов оскорблял Лукашенко, крыл на него матом, говорил что-то на его маму или детей, то действия властей можно было бы как-то объяснить. Но спортсмены просто имеют свою гражданскую позицию. И их за это прессуют. Однозначно, очень печально, что такое происходит в современном мире. И особенно жаль, что такое творится в братской Беларуси.

К слову, могу сразу сказать, что я не какой-то прозападный сторонник, не фанат Тихановской. И голосовал бы за нее, будь я белорусом, только при отсутствии альтернативы. Тем не менее я придерживаюсь ясной позиции: народ сам должен выбирать того президента, которого он хочет видеть у власти. И выборы должны проходить честно и открыто.

А чем дольше и жестче власть закручивает гайки, чем старательнее убирает конкурентов, чем сильнее страна оказывается в застое, тем хуже будут последствия для всех.

Реально, в один момент какой-то человек может возглавить государство, его выберут, потому что люди просто устанут жить под руководством одного президента. А у нового главы государства, представьте, банально не хватит навыков и опыта. И что будет потом? Эта ситуация очень похожа на ту, что происходит в Беларуси.

Однозначно, если убирать конкурентов на своем пути, то какой ты чемпион? Есть, кстати, чемпионы, которые брали свои титулы нечестно. Имею в виду договорные матчи, проводили подставные бои и так далее. И как только неправда просачивается, все понимают, что это ненастоящий чемпион, уважение к нему моментально теряется.

Как в спорте, так и в политике всегда должна быть открытая, честная, конкурентная борьба. И никто не имеет права шагнуть выше устоявшихся норм и законов. Глядя на то, как прессуют сейчас спортсменов в Беларуси, поддерживаю и прекрасно понимаю их. Это чистоплотные люди, которые живут по совести.

– Почему, по-вашему, одни спортсмены, в том числе чемпионы мира и олимпийские призеры, не молчат, выражают свою гражданскую позицию, а некоторые их партнеры по команде и коллеги молча за всем наблюдают?

– Ссут. А если серьезно, то у меня есть на этот счет определенные мысли. Наверняка в числе тех, кто не высказывается, определенная масса, по моим ощущениям, 20-25 процентов, тех, кто поддерживает Лукашенко. Может, это даже его фанаты.

А другая группа молчащих спортсменов просто не хочет каких-то разборок. Их все всегда устраивает, при этом не важно, кто президент. Да, такие люди тоже есть. Ну а кто-то молчать не хочет. Каждый делает свой выбор.

В России тоже была похожая ситуация. Летом проводилось голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Потом произошло «обнуление» сроков президента. Многие «сглотнули» этот факт, а я открыто выступил против.

Я бы себе не простил, если бы не высказался. Это, грубо говоря, та же история, что один человек захотел поставить себя выше законов и всех правил. Я высказался – и это стоило мне места в Общественной палате.

Но я ни капли не жалею о своем высказывании. Совесть никуда не денется, и нужно понимать, как мы будем смотреть в глаза потомкам. Нельзя строить государство на лжи, – сказал Носов.