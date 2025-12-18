Чемпионат России. 14-й тур. «Кузбасс» сыграет с «Факелом», петербургский «Зенит» встретится с «Локомотивом», другие матчи
Петербургский «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в чемпионате России по волейболу.
19-21 декабря пройдут матчи 14-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
14-й тур
19 декабря
Кузбасс – Факел – 15.00
20 декабря
Енисей – Ярославич – 12.00
Белогорье – Нова – 18.00
Горький – Урал – 18.00
21 декабря
Оренбуржье – МГТУ – 16.00
Зенит Санкт-Петербург – Локомотив – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань – 13 побед – 1 поражение (37 очков), Локомотив – 11-2 (33), Динамо Москва – 11-2 (31), Зенит Санкт-Петербург – 9-4 (28), Белогорье – 9-4 (28), Енисей – 8-5 (25), Динамо-ЛО – 9-5 (22), Нова – 7-6 (22), Факел – 5-8 (16), Газпром-Югра – 5-7 (14), Горький – 5-8 (13), Оренбуржье – 4-8 (11), Ярославич – 3-10 (11), Урал – 3-10 (10), Кузбасс – 2-11 (8), МГТУ – 1-12 (3).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости